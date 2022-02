Eva Longoria da clases de elegancia en un look total black con pantalón skinny y botas

Además de ser uno de los colores más halagadores que existen, el negro es capaz de transmitir elegancia, sobriedad, sensualidad y hasta poder, unas cualidades que lo hacen infalible para lucir distinguidas en cualquier temporada y Eva Longoria lo sabe muy bien.

Desde siempre, la estrella ha dictado clases de estilo apostando por combinaciones total black para toda ocasión con las que no solo ha demostrado el poderío de este color para verse elegantes, sino también para realzar al máximo su figura petite.

Tal como lo hizo el pasado martes 8 de febrero al salir por las calles de la ciudad de Nueva York en un outfit negro de pies a cabeza con el que no solo comprobó todo lo anteriormente expuesto, además se reafirmó como una auténtica prescriptora de estilo.

Eva Longoria conquista en un elegante atuendo monocromático negro

En horas de la noche, la actriz de 46 años fue captada luciendo sensacional mientras caminaba por la Gran Manzana enfundada en su fabuloso estilismo monocromático; informó Daily Mail.

El look de Longoria para la salida nocturna estaba protagonizado por un elegante traje sastre compuesto por un clásico blazer y unos pantalones entallados de favorecedora cintura alta.

Debajo de su saco con solapas redondas tipo esmoquin, la intérprete llevó una básica camisa con los primeros botones desabrochados de forma desenfadada para crear un escote pico.

Asimismo, completó su halagador conjunto en tendencia con un par de botas negras con tacón alto y punta afilada, un modelo que estilizó su esbelta figura de 1.57 centímetros.

En cuanto a los complementos, la estrella de Desperate Housewives agregó un par de collares largos en oro, aretes de aro a juego y un reloj con correa de cuero con estampado.

Además, la madre de uno agregó un práctico y estiloso bolso de mano para cargar sus pertenencias en la salida por la ciudad, la cual visitó por el lanzamiento de su marca de tequila.

Por último, la empresaria remató su ensamble all in black con un glamuroso beauty look, luciendo su melena suelta en ondas voluminosas y un maquillaje cargado que realzó su belleza.

De esta manera, Eva Longoria no solo volvió a demostrar que un look total black es ideal para brillar en una velada especial, además revalidó su título como musa del estilo.