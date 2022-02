Cate Blanchett sorprende con dos looks de infarto que le restaron años

Cate Blanchett es una muejr imposible de ignorar. Con su talento histriónico, belleza y poderosa voz se ha convertido en una de las favoritas de Hollywood.

Desde una reina hasta una espía soviética, Blanchett siempre termina siendo aclamada por la crítica, motrando una carrera con la que muchas sueñan.

Cate Blanchett

Su magistral interpretación en “Elizabeth” de Shekhar Kapur dejó al mundo boquiabierto y le valió el primero de muchos premios Oscar y nominaciones.

Reconocida por su trabajo en “Notes on a Scandal”, “I’m Not There”, la secuela “Elizabeth: The Golden Age”, “Blue Jasmine”, Cate es oro puro en la industria.

Ahora, la australiana sorprendió con una aparición en la entrega de los premiso Goya, celebrados en Valencia, España.

La actriz de 52 años lució fabulosa en su paso por la alfombra roja y al momento de recibir el primer Goya Internacional de la historia.

Cate vistió con Armani Privé, algo que significó mucho puesto que es embajadora de Armani Beauty. Sin duda fue un diseño hecho a medida, de alta costura, con el que homenajeó al Hollywood clásico.

EL vestido metalizado fue elaborado en seda y rematado con bordados y más de 300 cadenas de cristales. Se trata de un modelo que estaba hecho para que Blanchett brillara.

X: Nadie es perfecto.

Cate Blanchett : ¿perdón? pic.twitter.com/pVSeH1Xvdn — Miguel Ángel (@Miki_Trent) February 13, 2022

Además, estaba compuesto de dos partes: una falda de talle alto, ajustada en la cintura y con caída casi recta hasta el suelo así como por un atrevido escote halter y aberturas a los costados.

Cate Blanchett prueba que llegar a los 50 no significa dejar de lucirte y sentirte sexy

¡Ya están en los #Goya2022 Cate Blanchett, que recibirá esta noche el primer Goya Internacional! pic.twitter.com/6S8o4lnTFO — Premios Goya (@PremiosGoya) February 12, 2022

El conjunto que usó la actriz enmarcó a la perfección su esbelta silueta y las aberturas dejaron al descubierto su abdomen, creando un efecto como de escote invertido en la parte delantera.

Los flecos en cascada hasta más abajo de la cintura dieron un efecto único a su talle.

La actriz se expresó respecto a la “profunda incertidumbre” que ha vivido el cine en los últimos años de pandemia y destacó la importancia de haber “animado al público a aceptar la incertidumbre y que vuelvan a las salas”.

Otro look con el que sorprendó y marcó tendencia fue con un conjunto satinado.

Cate Blanchett diciendo “hola” estoy en bucle 🥰🤏🏻 pic.twitter.com/r2VmfNjs0w — Sel (@iamsel__) February 12, 2022

La protagonista de Nightmare Alley (”El callejón de las almas perdidas”) también optó por lucir una de las tendencias actuales que se ha convertido en un básico de los amantes de la moda.

Se trata de un traje sastre satinado de dos piezas de la firma Giorgio Armani. Este estuvo compuesto por pantalón y americana en tono rosa pastel.

El estampado a cuadros escoceses en los pantalones, con lo que deja atrás la idea de que debe ser un estilo monótono. Y como estaba dispuesta a romper con todos los estereotipos, la actriz caminó con unos tenis blancos en lugar de zapatos altos.

Blanchett recientemente participó en la cinta apocalíptica “Don’t Look Up” de Netflix, junto a otros ganadores del Oscar como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep. Una de las razones por su paso por España ha sido su participación en la próxima película de Pedro Almodóvar: Manual para mujeres de la limpieza.

La actriz también es parte de la cinta “El callejón de las almas perdidas” la cual obtuvo una nominación a Mejor Película en los premios Oscar. Aunque la película pasó algo desapercibida en su estreno inicial, se trata de una producción de Guillermo del Toro que ganó el reconocimiento de la crítica.