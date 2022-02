Series que puedes ver si te gustó ‘And Just Like That’

Series similares a And Just Like That La serie de HBO Max culminó dejando a sus fans emocionados.- Instagram

Un sentimiento que comparten las fanáticas de And Just Like That es la nostalgia por querer seguir consumiendo más del reboot de Sex and the City, para HBO Max, que llegó a su final hace tan solo unos días.

Sin embargo, la plataforma no ha confirmado una segunda parte ni tampoco se prevé que sea pronto, así que para aquellos que quieren disfrutar de contenido similar, hay varias películas y series disponibles en los servicios de streaming.

Series similares a And Just Like That

And Just Like That: behind scenes

Y uno, precisamente, es el documental que ofrece la plataforma productora de esta nueva versión de la historia para observar cómo fue grabar este proyecto detrás de cámaras.

Ahí veremos a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis contar las anécdotas propias de un rodaje en tiempos de pandemia, así como las complicaciones y las emociones por reunirse después de tantos años.

The Bold Type

Puedes disfrutar en Netflix esta serie de 5 temporadas que sigue la historia de tres mujeres jóvenes que trabajan en una revista femenina y cómo van trabando amistad, inspirada en la editora de la revista Cosmopolitan.

El hilo conductor será su pasión por la moda y la amistad, mientras observamos cómo los personajes resuelven situaciones de la vida moderna, problemas amorosos, su sexualidad, su estilo propio y su entorno laboral.

Emily in Paris

Esta es una serie que lleva un sello similar a Sex and the City y es que es obra del mismo productor, Darren Star. No obstante, es mucho más millenial ya que nos muestra las aventuras de Emily Cooper, una especialista en marketing.

Se desplaza a una pasantía durante un año a la capital francesa, lo que la llevará a vivir grandes cambios en su vida amorosa, profesional y social. Es entretenida y ligera.

Younger

De Amazon Prime y también con la firma de Darren Star, cuenta la historia de Liza Miller, una mujer de 40 años que finge tener 26 para volver a trabajar en el mundo editorial. Es divertida y con mucho poder femenino.