Kanye West le exige a Billie Eilish disculparse con Travis Scott y ella le responde

Kanye West no para de generar polémica luego de acusar a su ex esposa Kim Kardashian sobre no permitirle ver a sus hijos y ahora ha disparado contra Billie Eilish.

El reclamo del rapero se da luego de que la famosa detuviera uno de sus conciertos al darse cuenta que un fan estaba teniendo problemas para respirar, debido a la multitud.

Billie esperó a que la persona usara su inhalador y se estabilizara, mientras ella calmaba al resto del público, y recién ahí retomó el concierto.

Su acción fue aplaudida y habría recordado el incidente durante un concierto de Travis Scott el cual dejó 10 muertos por asfixia debido a la gran cantidad de personas exaltadas.

En ese momento Travis no frenó su presentación y causó repudio en las redes sociales.

“Billie Eilish insultó a Travis Scott en su concierto después de que detuviera el espectáculo para darle un inhalador a su fan: “Espero a que la gente esté bien antes de seguir adelante”, publicó la cuenta de Instagram “RapSeaTV”. — RapSeaTV”

La pelea entre Kanye West y Billie Eilish

Ante lo sucedido Ye, conocido se hace llamar ahora, le exigió a la joven cantante que se disculpara con Travis y los familiares de los fallecidos y condicionó su presentación en Coachella.

“Vamos Billie te amamos por favor discúlpate con Trav y con las familias de las personas que perdieron la vida, nadie tenía la intención de que esto sucediera, Trav no tenía idea de lo que estaba pasando cuando estaba en el escenario y estaba muy dolido por lo que pasó y sí, Trav estará conmigo en Coachella pero ahora necesito que Billie se disculpe antes de actuar”, dijo. — Kanye West

Ante su ataque Eilish no se quedó callada y le respondió al intérprete en la misma publicación.