El extraño mensaje de Eiza González sobre su salud mental que preocupa a los fans

El año pasado, Eiza González abrió su corazón y se sinceró sobre los estragos que causaron en su salud mental los años de críticas, presión social y estar bajo la mirada del público desde que saltó a la fama muy joven con Lola, érase una vez.

“La ansiedad es una cosa tan real, La mía ha estado últimamente por el techo ¿Cómo tratan ustedes la ansiedad diariamente? Reconocerlo sin juzgar es un primer paso muy importante”, dijo aquella vez.

Por eso, los fans no dudaron en sospechar de una recaída en los últimos días cuando la protagonista de Baby Driver expresó unos extraños mensajes en su cuenta de Instagram que comprueban que no está pasando por el mejor momento.

El preocupante mensaje de Eiza González en sus redes sociales

“Tanta tristeza sintiendo tanto dolor”, escribió la joven de 31 años con unos emojis de corazón roto y sin dar más detalles sobre qué es aquello que la tiene tan afectada.

Eiza González La actriz compartió el mensaje a través de Instagram Stories.

De acuerdo con Glamour, la mexicana después compartió una publicación de Viola Davis en la que habla de cómo es que la ansiedad te hace sentir, así que se cree que está pasando un periodo difícil con su salud mental.

De hecho, en otras oportunidades ha llegado a aseverar que las críticas por su aspecto desde que apenas tenía 15 años seriamente le causaron traumas y problemas de autoestima con los que ha lidiado en su vida adulta.

“Estoy pagando los estragos de los 14 o 15 años que te dicen que debes tener cierta imagen y si eres vulnerable no eres una chingona, y si caes en las críticas pues qué pendeja porque si caes. Entonces te critican por caer, nunca puedes ser suficiente en el ojo público”, expresó en una entrevista.

“Que me dijeran que no están acostumbrados con niñas no tan flacas o que no tengan ojos de color, a los 14 años puedes lastimar. Me pongo en los zapatos de los adolescentes y son extremadamente crueles”, finalizó.