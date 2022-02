Chicas se hacen virales en TikTok reescribiendo canción luego de no conseguir boletos para Bad Bunny

Luego de que anunciara cuatro conciertos en México, Bad Bunny sigue causando revuelo entre sus fanáticos, muchos de los cuales no lograron conseguir boletos para verlo ni en Ciudad de México ni en Monterrey. Tal es el caso de un par de chicas que se viralizaron en TikTok al reescribir una de sus canciones, pero esta vez hablando sobre la desilusión de no poder ir a ver al “Conejo Malo”.

Fue a través de la cuenta de TikTok de ‘ilseriveraa_’ en donde se difundió el tema que le compusieron al intérprete puertorriqueño.

Al son de ‘Amorfoda’ se lamentan no conseguir los boletos

Las jóvenes modificaron la letra de la canción ‘Amorfoda’ de Bad Bunny. Con el mismo tono y la pista de fondo, las jóvenes la decepción de no poder ir la presentación de “Benito” en el Estadio Azteca. “Hola, escribimos esta rola para todos aquellos que como nosotras no alcanzaron boletos para San Benito, menciónenlo mucho”, dijeron las jóvenes.

‘No quiero que nadie me hable del Conejo, ya me cansé, yo boletos no alcancé ni teniendo Banamex. No quiero que nadie me hable del Conejo ya me harté, yo boletos no alcancé y comienzan a revender’, cantan las jóvenes, cambiando la letra original, pero manteniendo el mismo tono triste con el que canta Bad Bunny.

En uno de los versos, piden al cantante de 27 años que abra otra fecha, luego de ya haberlo hecho una vez ante la alta demanda: “Hoy me puse en el proceso de conseguir mis boletos, si pudiera te pidiera que reabra otra fecha por aquí, la lagrima y todo el tiempo que perdí. Faltaban una y mil gentes por delante de mí. Quisiera que te sientas como yo me siento, quisiera haber conseguido un boleto, quisiera que abran otro concierto, 11 de diciembre no es un mal momento…”, cantaron en un video que de inmediato se volvió viral en TikTok con múltiples comentarios, muchos de ellos siendo menciones para Bad Bunny.