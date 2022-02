Así fue como Emma Roberts se desarrolló como actriz sin colgarse de la fama de Julia Roberts

Julia Roberts es definitivamente una de las figuras más queridas y respetadas de Hollywood, libre de escándalos y con una carrera impecable que la mantenido en la cima por años.

Pero quizá muchos no sepan (o sí) que es tía de nada más y nada menos que uno de los íconos de la televisión millennial: Emma Roberts.

Emma Roberts

La protagonista de Scream Queens siempre ha sido muy reservada respecto a su vida privada por lo que no suele hacer alarde de sus raíces familiares.

SIn embargo, parece inevitable para algunos pensar que todo su éxito se debe al apellido que la acompaña.

Sí, quizá el apellido pueda ser útil en algunos casos. Nadie puede negar que el mundo se mueve por palancas pero la industria también está llena de trabas y así como puede ayudar, también puede ser muy cruel cuando uno intenta brillar por cuenta propia.

Emma comenzó desde muy pequeña en la industria

Emma Roberts

Hizo su debut cinematográfico como Kristina Jung en la película Blow (2001) y ganó gran reconocimiento con su papel protagónico en la serie de Nickelodeon Unfabulous, que se emitió de 2004 a 2007. Emma no sólo demostró tener talento y carisma para triunfar en televisión sino que también podía cantar.

Fue así como en 2005, tuvo la oportunidad de lanzar su primer álbum de estudio, Unfabulous and More.

La actriz tuvo una racha de muchas oportunidades para hacer películas adolescentes para la televisión, las cuales eran muy exitosas en aquel entonces. Algunas de las producciones en las que estuvo fueron Nancy Drew (2007), Wild Child (2008) y Hotel for Dogs (2009).

Poco a poco pudo catapultarse a la pantalla grande con participaciones en cintas como Valentine’s Day (2010), It’s Kind of a Funny Story (2010) y The Art of Getting By (2011).

Emma no ha dejado que nada le impida abrirse camino en la industria

Emma Roberts

Conforme fue creciendo y preparándose, pudo obtener roles más maduros. Lymelife (2009), 4.3.2.1. (2010), Scream 4 (2011), Adult World (2013), We’re the Millers (2013), Palo Alto (2013), The Blackcoat’s Daughter (2015) y Nerve (2016), fueron algunas de las producciones en las que participó consecutivamente.

Pero la gran oportunidad de Emma llegó con las series Scream Queens, de 2015 a 2016 y la serie antológica de terror American Horror Story, durante cinco temporadas.

La actriz dijo en una entrevista con Tatler que no se deja intimidar por el nombre de su tía pues ella simplemente está “haciendo lo suyo”.

Julia Roberts y Emma Roberts

“Nunca aspiré a ser ella. La amo tanto, amo su trabajo, pero solo estoy haciendo lo mío”, expresó.

Eso sí, Emma llegó a visitar a Julia en el set cuando era pequeña y recuerda que llegó a probarse algunos de los atuendos que usaba. En el set de Erin Brockovich, Emma dijo en una entrevista de 2020 que “hay fotos” de ella probándose los atuendos de Julia de la película y posando en el camper de vestuario.

Fue a los 8 años que Emma se inspiró para comenzar a actuar también, y rápidamente fue elegida para aparecer en Blow junto a Johnny Depp y Penélope Cruz, con tan sólo 9 años.

Tanto Julia como Emma tienen caminos completamente separados pero siempre han hablado muy bien la una de la otra, mostrando la admiración que se tienen.

Recientemente Emma cumplió 31 años, y su tía aprovechó para enviarle sus buenos deseos a través de un divertido video en el que aparecen con gorros de cumpleaños, soplando unas serpentinas en cámara lenta.