Taylor Swift muestra un look elegante y casual con blazer negro y jeans rectos

A lo largo de la exitosísima trayectoria artística que ha construido desde su adolescencia, Taylor Swift no solo se ha convertido en un indiscutible icono del pop, también fashion.

Con su manera tan personal de vestir, la talentosa cantautora y amante de la moda desde siempre ha sido una de las mejor vestidas en la alfombra roja y todo evento al que asiste.

Las claves de sus estilismos obedecen a su estilo dulce y naíf que con el tiempo ha potenciado con un toque provocador, sensual y moderno; además, están salpicados por la estética retro.

No obstante, Swift no solo cautiva con apuestas fieles a su particular sentido de la moda en constante evolución sobre la red carpet o en el escenario en donde derrama su corazón.

También lo hace en su vida diaria con atuendos más relajados, pero igual de sensacionales con los que se ha consolidado como todo un referente de estilo también para el día a día.

Y si bien no es de las artistas que continuamente se deje ver paseando por las calles, cuando lo hace siempre aprovecha para exponer un manifiesto de su insuperable estilo personal.

Así lo hizo este 8 de febrero al reaparecer en público en Nueva York con un ensamble informal, atemporal y de tendencia vintage con el que se reafirmó como musa al vestir.

Taylor Swift conquista el street style con un elegante outfit casual

En la mañana del martes, la luminaria fue captada en público por primera vez en tres meses mientras salía del estudio del productor Jack Antonoff en la Gran Manzana; informó Daily Mail.

Acompañada por sus padres, Scott y Andrea, la intérprete de Red acaparó todas las miradas con un atuendo casual clásico, acogedor y elegante en el que mostró su talento fashion.

El look de la artista de 32 años estaba encabezado por un blazer negro largo, de botonadura sencilla con botón dorado y bolsillos frontales, en el que se mantuvo distinguidamente abrigada durante la salida.

Swift lo combinó con un par de cómodos, favorecedores y estilosos pantalones de mezclilla gris carbón rectos, ligeramente holgados y con dobladillo cropped.

Asimismo, elevó el atavío de básico a trendy con el par de zapatos confortables, directo de décadas pasadas, que son sinónimo de elegancia: los Derby.

Taylor se calzó específicamente con un modelo formal, sencillo y versátil en cuero negro con suela gruesa track firmado por Doucal; los llevó con un par de calcetines color canela a la vista.

En cuanto a los complementos, la superestrella estadounidense probó que en la sencillez está el gusto al agregar solo un par de delicados pendientes de diamantes y discreto collar de oro.

Además, llevó una alforja cruzada de cuero, firmada por Mansur Gavriel, a juego con sus calcetines en la que cargó sus pertenencias esenciales a la reunión con su colaborador en sus discos folklore y evermore.

La apariencia effortless chic del outfit se reflejó también en su beauty look, luciendo su melena rubia suelta de manera desenfadada y su rostro libre de maquillaje.

Por supuesto, ni la ganadora del Grammy ni sus acompañantes olvidaron lucir cubrebocas para protegerse de un posible contagio con covid-19. Taylor usó específicamente uno blanco.

Durante la salida, la primera en la que es captada desde su presentación en Saturday Night Live en noviembre, la cantante también cargó debajo del brazo un teclado y una carpeta.

De esta manera, aparte de irradiar frescura y elegancia, Taylor Swift volvió a demostrar con este estilismo distinguido y fácil de recrear que es una auténtica inspiración de estilo en todos los escenarios.