Regina Blandón no se quedó callada y responde a quienes la critican por usar el lenguaje inclusivo

Regina Blandón ha sido una de las abanderadas que promueve la inclusión social y apoya fielmente a la comunidad LGBT, así como el uso del lenguaje inclusivo lo que le ha generado estar expuestas a las críticas en redes sociales.

La actriz le ha hecho frente a las críticas durante un encuentro con los medios de comunicación para afianzar su postura.

“Hemos llegado a un punto donde no podemos estar en medias tintas, no podemos estar de un lado a otro; seguir trabajando hacia ese lugar, porque puedes interpretar un personaje que vaya en contra, pero estar seguros que se está haciendo una crítica a eso. Ahí vamos, estamos aprendiendo, me parece importante estar en un camino que nos mantenga a todes iguales”, sostuvo.

— Regina Blandón