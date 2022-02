Jennifer Lopez revela el lado oscuro de la maternidad al ser madre de adolescentes

Ser madre de un adolescente puede llegar a ser abrumador y tener dos simplemente un caos. Jennifer Lopez ha contado su odisea como madre de dos y lo difícil que puede llegar a ser.

Emme y Maximilian son los hijos de la cantante con Marc Anthony, quienes están a punto de cumplir sus 14 años y atraviesan una de las etapas más complicadas al buscar su propio camino y su identidad.

Los jóvenes que dejaron atrás la infancia enfrentan una montaña rusa de hormonas que J.Lo ha calificado como “el momento más desgarrador”.

Atrás quedaron los tiernos momentos de abrazos, cantos y juegos con su madre para darle entrada a los momentos en los que buscan su propio espacio.

La intérprete de Marry Me develó lo duro que ha sido para ella y cómo le han roto el corazón.

“Es el momento más desgarrador. Pensé que me habían roto el corazón antes, no, esto es lo peor. Solo necesitan encontrar su propio camino. Te aman, eres su mamá, los has cuidado y ahora necesitan tener su propia identidad”, añadió, sin dudar del cariño de sus hijos.

— Jennifer Lopez