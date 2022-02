Georgina Rodríguez y la historia detrás de su vestido de “diosa griega guerrera” en Cannes

Además de ser una reconocida influencer, empresaria y socialite, Georgina Rodríguez se ha convertido en una prescriptora de moda gracias a su insuperable estilo a la hora de vestir.

Alfombra roja tras alfombra roja, la novia de Cristiano Ronaldo siempre deslumbra en estilismos de diseñador elegantes, sensuales y a la vanguardia que realzan su incuestionable belleza.

No obstante, pese a que lleva años vinculada a la moda, orquestar sus atuendos para cada evento no siempre es fácil y así lo dejó en evidencia en su docureality en Netflix Soy Georgina.

Y es que, en uno de los episodios del popular programa de telerrealidad, la estrella compartió el desafío que enfrentó al elegir su atuendo para asistir al Festival Internacional de Cine de Cannes 2021.

Georgina Rodríguez revela la verdad sobre su vestido para el Festival de Cannes

La famosa de origen argentino fue invitada a la septuagésima cuarta edición del mencionado festival, celebrado del 6 al 17 de julio el año pasado.

En su llegada a la red carpet en los últimos días de evento, acaparó las miradas luciendo espectacular en un maxivestido marrón con pronunciado escote y una sexi abertura al costado de la falda.

El diseño de varios años, firmado por Jean Paul Gaultier, recordaba por su corte a una diosa griega pero también tenía unos marcados aires de guerrera amazona gracias a su ornato.

Y es que el especial modelo entallado a su esbelta figura, parte de la colección primavera-verano 2010 del diseñador francés, estaba adornado con un corsé con trenzas, flecos y un drapeado en cuero chocolate.

La modelo defendió con mucha seguridad el memorable vestido que no solo la convirtió en una de las mejor vestidas, también pasó a la historia como uno de sus ensambles más icónicos.

Sin embargo, elegir este look para imponerse en la fiesta del séptimo arte en Francia no fue nada fácil. De hecho, se decantó por el particular atavío que todos le vimos desfilar tan solo minutos antes de partir al evento.

“Yo soy tu agente y estoy pensando en tu visibilidad, en qué puede ser mejor para ti, qué te puede posicionar mejor. Eso es lo que yo pienso y otra gente no lo toma en cuenta”, le expresó Ramón Jordana sobre lo que le aconsejaba vestir para el festival en una escena de su show, según Univisión.

“Voy a llevar el vestido de Jean Paul y sé que voy a causar sensación”

Después de escuchar a su representante, en quien además confía para seleccionar sus outfits para la alfombra roja, la pareja del astro del fútbol decidió arriesgarse con el Jean Paul Gaultier marrón y ganó.

La decisión no solo la basó en el que el vestido era llamativo, audaz y una apuesta segura para provocar “sensación”, sino también en los diferentes sentimientos que le producía llevarlo.

“Voy a llevar el vestido de Jean Paul y sé que voy a causar sensación. Con este vestido me siento muchas cosas: entre diosa griega, Xena la guerrera y también me siento una princesa con las joyas, un poco de todo”, expresó.

Antes las cámaras de su reality, “Gio” confesó que se paseó nerviosa por la alfombra roja del festival, pero esa nerviosidad, de alguna forma la llevó a disfrutar más la experiencia en Cannes.

Asimismo, Rodríguez admitió su gusto por poder caminar por el mismo espacio que recorren las más grandes personalidades del cine en todo el mundo.