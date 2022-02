Esta es la escena de “Betty, la fea” más cómica para la actriz de ‘Marcela Valencia’

Si hay una telenovela en la historia repleta con escenas que se clavaron en la memoria de los televidentes en todo el mundo, sin duda alguna, es Yo soy Betty, la fea.

La historia de Beatriz Pinzón Solano se compuso de principio a fin con secuencias inolvidables que lograron tanto conmover a los espectadores hasta las lágrimas, como desatar carcajadas.

No obstante, no solo el público fue marcado de por vida por algunos de los muchos momentos memorables de la historia escrita por Fernando Gaitán, los actores del melodrama también.

Tal es el caso de Natalia Ramírez, la intérprete de Marcela Valencia, quien todavía atesora en su memoria una cómica escena en particular de la producción estrenada en 1999.

Marcela Valencia en "Betty, la fea" | Captura video

La escena más graciosa de Betty, la fea para Natalia Ramírez

Durante una sesión de preguntas y respuestas en su perfil en Instagram el año pasado, la estrella fue cuestionada por un fan sobre lo que recuerda “a carcajadas” de Betty, la fea.

Ante la curiosa consulta de este seguidor, la histrionisa de ahora 54 años respondió describiendo la secuencia de la telenovela más graciosa para ella.

“Ver a Ana María Orozco bailando, pero con el disfraz de Betty. No, no, no eso era para morirse de la risa”, contestó a la pregunta antes de recordar más sobre este momento en la trama.

“Yo no sé si ustedes han visto una escena de un barcito donde ella está bailando, que es como un sueño…”, agregó para ubicar a sus followers sobre el instante al que se refería.

Betty muestra sus mejores pasos de baile pero solo en su imaginación | Captura video

¿De qué escena hablaba Natalia Ramírez?

La escena a la que la actriz hizo referencia ocurre en la primera etapa del melodrama y se trata de una de las más recordadas por los espectadores precisamente por lo cómica que es.

En esta escena, el “Cuartel de las feas” completo se encuentra de visita en un bar para distraerse. En su llegada al lugar, las integrantes del grupo comienzan a bailar.

Sin embargo, la retraída hija de don Hermes Pinzón decide quedarse sentada a la mesa que eligieron para compartir. Al percatarse, sus amigas la animan a que se les una.

Betty en la escena más graciosa según Natalia Ramírez | Captura video

Betty se excusa diciendo que tiene “mucho tiempo que no baila”, pero sus compañeras insisten hasta que la convencen de levantarse de la silla y moverse al ritmo de la música.

Sin alejarse de la mesa, la protagonista comienza a mostrar unos pasos de baile torpes. No obstante, en su mente, soñaba despierta que era una bailarina desinhibida y espontánea.

Entonces, puede verse el momento descrito por Ramírez.

Betty es la reina de la pista... en sus ensoñaciones | Captura video

Mientras admiraba a la “Pupuchurra” menearse en el escenario, la enamorada de don Armando Mendoza se imagina imitando sus movimientos con la misma destreza y seguridad.

En su imaginación, Betty se deja llevar y se adueña de la pista de la discoteca moviéndose como toda una experta con pasos exagerados con los que se roba el show.

El resultado fue una escena graciosísima tanto para los televidentes como para la actriz de Marcela Valencia, quien siempre recordará este momento como el más cómico de la novela para ella.

Cuando expresó su opinión sobre esta escena, sus comentarios se divulgaron rápidamente en diferentes cuentas en redes sociales, en donde los usuarios expresaron coincidir con la intérprete.

“Es verdad, nos morimos de risa en ese capítulo”, “Carcajadas perennes”, “Sí fue muy chistoso”, “Todavía me río mucho”, “Ya me la he visto como 20 veces y me río y me río”, fueron algunos sentires.