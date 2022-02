De las pantallas a la vida real, protagonistas de ‘Crash Landing on You’ anunciaron su matrimonio

Protagonistas de ‘Crash Landing on You’ anunciaron su matrimonio Crash Landing on You

El amor traspasó las pantallas, pues se conoció que Hyun Bin y Son Ye Jin, protagonistas de ‘Crash Landing on You’ se casarán muy pronto. La noticia corrió como pólvora en las redes sociales, tanto que esta pareja se convirtió en tendencia pues están muy felices con este anuncio.

Y es que luego de las largas jornadas de grabaciones y la química instantánea que surgió entre estas jóvenes estrellas se corrió una ola de rumores sobre una posible relación que iba cada vez más en serio, tanto que tras varias semanas de estar juntos y siendo vistos en innumerables salidas, estos chicos tomaron la firma decisión de formalizar esta unión a través del matrimonio.

Razón de sobra para que sus seguidores estén muy felices, pues desde que se hizo este anuncio ellos no han dudado de mantener informada a su audiencia sobre lo que se espera en esta celebración que honra al amor y la formación de una familia ante Dios. De inmediato, las redes sociales se atiborraron de felicitaciones para esta pareja que ha cautivado con este K-Drama tan exitoso e innovador.

La producción ‘Crash Landing on You’ se convirtió en un éxito tras su estreno, tanto que hay quienes quieren seguir conociendo detalles de este K-Drama que se vuelve cada vez más interesante, sobre todo por la especial conexión que hay entre sus protagonistas que ahora sorprenden gratamente con esta declaración formal de amor que decidieron compartir ya con su fanaticada.

La primera en anunciarlo fue Son Ye Jin quien a través de su cuenta personal en Instagram expresó: “Encontré a alguien con quien pasar el resto de mi vida. Sí… es él. Sólo al estar con él, me siento querida y protegida. Por favor ayúdennos a celebrar el comienzo de nuestro futuro. A mis queridos fans (…) por favor, sepan que estoy infinitamente agradecida y que también les deseo toda la felicidad”. Con esto la actriz enterneció a sus seguidores quienes desde ya aprueban esta unión que traspasó las pantallas y parece sacada de un cuento de hadas.

Por su parte, Hyun Bin fue un poco más formal, ya que optó por publicar un comunicado a través de su agencia, Vast Entertainment. En él también hizo su declaración de amor y de lo convencido que está por unirse a la mujer que ama: “Es verdad. He tomado la importante decisión de casarme y he dado pasos cautelosamente hacia el segundo período de mi vida. He hecho esta promesa a la mujer que siempre me hace reír Son Ye Jin: caminar siempre juntos en los días que vienen por delante”.

Con ello queda claro que les espera un camino de felicidad, pues ambos no solo han manifestado sus sentimientos, sino que también se han abierto a su fanaticada para hacerla parte de este proceso que culminará felizmente en una ceremonia privada en Seúl y que se realizará en el próximo mes de marzo. Por ahora, solo queda esperar más detalles de esta tan romántica historia que nació en el set de grabación de ‘Crash Landing on You’, la serie que está disponible en Netflix.