Afife Docmac emitió descargo tras sufrir robo de su vehículo: “¿Hay que agradecerles a estos criminales?”

El viernes pasado, Afife Docmac sufrió el robo de su camioneta a manos de delincuentes. La empresaria y comunicadora dio cuenta de aquello a través de su cuenta de Instagram, en la que este jueves compartió un sincero descargo.

“Es una lastima tener que usar mi Instagram, pero la verdad es que también hay que seguir diciendo que la delincuencia no da para más. ¡No es justo salir con miedo! ¡Basta! ¿Quien hará algo de la autoridades? Espero la respuesta”, puso junto a una imagen, en la que aparece la carta que envió al diario El Mercurio.

En el registro, se ve un escrito titulado “Agradecimiento”. “Señor Director: Simplemente, quiero compartir con usted mi agradecimiento a los delincuentes que el viernes pasado me robaron una camioneta. Todos me dicen ‘agradece que no te pasó nada’, y yo me pregunto, ‘¿a eso hemos llegado?’, ¿al nivel en que hay que agradecerles a estos verdaderos criminales?”, partió diciendo.

“Me han robado dos autos en los últimos dos años. En el primero no tengo mucho que agradecer, porque fue una encerrona con violencia extrema, así que me disculpo con los malhechores”, agregó Afife Docmac, revelando que ha sufrido estos hechos varias veces.

“¿Dónde vamos a parar?, ¿hay alguien que pueda responder?, porque hasta ahora nadie se hace cargo. Hasta la policía me dijo ‘nadie hace nada’, carabineros que amablemente me atendieron la noche del viernes, en que llegué en auto y volví en taxi”, cuestionó, recibiendo un gran apoyo en la plataforma.