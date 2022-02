Vale Roth tras crítica de Fran García-Huidobro en “Aquí se baila”: “Lo dije en talla”

En un nuevo capítulo de Aquí se Baila, Vale Roth se enfrentó en un duelo de eliminación con Gianella Marengo, quien se integró al programa hace solo unas semanas. Sin embargo, su presentación no fue el momento más tenso de la noche, y es que luego de mostrar su coreografía recibió una crítica por parte de Fran García-Huidobro, quien conforma el panel junto a Karen Connolly y Neilas Katinas.

Todo sucedió cuando Sergio Lagos se acercó a la gimnasta para conversar sobre la rigurosidad de sus entrenamientos. “Justo que estoy tapada (en el abdomen) hoy pude almorzar. Porque cuando muestro la guata no puedo almorzar”, contestó la joven, a modo de broma.

Lo anterior provocó la molestia de Fran García-Huidobro, quien al momento de su evaluación deslizó un particular comentario. “Señorita Roth, primero que todo, no vuelva a decir que solo almuerza cuando no tiene que mostrar la guata. Es un pésimo ejemplo para la gente que está mirando”, dijo.

La explicación de Vale Roth

Luego de la observación realizada por la integrante del jurado, Vale Roth explicó sus dichos mediante el formato historias de Instagram. “Me tomó por sorpresa... se equivocó. Lo dije en talla, porque es primera vez que me tapan la guata y por fin pude comer mucho más de lo que estoy acostumbrada cuando la muestro”.

“Las que tienen problemas al colon saben que uno se hincha y se te sale la guata, es incómodo. Aparte, siempre en mi Instagram fomento el deporte, comer bien”, destacó la bailarina y apasionada por el mundo fitness.

Asimismo, Vale Roth aprovechó para disculparse si su comentario fue tomado como un mal ejemplo para la alimentación. “Nunca fue mi intención. Sobre todo yo, que he pasado por mil problemas alimenticios. Cómo voy a andar fomentando eso, todo lo contrario”, indicó.

Por último, dio a conocer sus sensaciones tras el comentario de Fran García-Huidobro. “De verdad me dio mucha lata, quedé helada, en shock, no supe qué decir. Me sentí muy mal, pasada a llevar, me hizo sentir pésimo. Se nota que no me sigue en Instagram”, señaló.

Fran García-Huidobro criticó la “poca tolerancia a la crítica” de Chantal y Thiago

A pesar de haber ganado el duelo ante el coreógrafo Ángel Torrez y su compañera, la llamada ‘Dama de Hierro’ apuntó hacia la actitud que muestran en el escenario tras las presentaciones. Según observó, deberían ser más humildes respecto a las críticas.

“Me pasa algo con ustedes”, partió diciendo la integrante del jurado. “Creo que tienen muy poca tolerancia a la crítica”, agregó, advirtiendo que seguramente ellos, al igual que todos, tendrán que afrontar una instancia de eliminación.

“Si ustedes miran a su alrededor con quiénes están, salvo honrosas excepciones que mucho van a tener que ver con el azar, todos van a ir a capítulo de eliminación”, dijo, indicando que la semana pasada Rodrigo Díaz y Blanquita Nieves estuvieron en la instancia pese a ser una de las parejas más fuertes.

“Como dice la señorita Gayoso, ojalá que sea una rabietilla que les da a la salida, pero que después se les pasa, porque si no, lo único que van a hacer es perder tiempo y energía en algo que no vale la pena”, insistió.