Teresita Reyes y la posibilidad de someterse a retoques estéticos: “Yo sé que estoy vieja, pero...”

El pasado martes, Teresita Reyes compartió una inesperada reflexión en torno a la belleza. La actriz se encontraba de visita en una cafetería, lugar en el que decidió grabar un video para sus seguidores.

Según explicó, estaba a punto de comenzar el registro cuando se vio sorprendida por el aspecto de su rostro. “Estoy en una cafetería y quiero hacerles un video amoroso, y de repente me miro y digo ‘puta que estoy arrugada’”, partió diciendo en una publicación de su cuenta de Instagram.

“Yo sé que estoy vieja, pero de repente digo ‘¿y si me hago un retoquecito acá?’. Me podría poner botox acá (en la frente), cosa que quede bien estirada, por lo tanto se me estiran las cejas y los ojos”, agregó, evaluando la posibilidad de someterse a un retoque estético.

“Pero el botox también se puede poner acá (cejas), y te queda el ojo abierto, como luminoso. Ahora, te pueden poner ácido hialurónico, porque todo lo investigué, y te va a quedar así (estirado)”, continuó, analizando determinados puntos de su rostro.

Posteriormente, Teresita Reyes comentó la posibilidad de realizarse alguna intervención sin que se note demasiado. “¿Tú crees que se note que me hice una cirugía? Nada. Y no sé, sacarme la papada, ¿ponte tú? No, la boca queda chueca. Pero de alguna manera tiene que haber la posibilidad de que yo vuelva a tener como 50 años”, explicó.

“¿Qué opinan ustedes? A mí me da miedo quedar con el hocico así (hinchado), hablando así. Me muero. Yo creo que todos tenemos ganas de hacernos alguna cosa, pero yo no me atrevo mucho”, agregó, invitando a sus seguidores a entregar su opinión.