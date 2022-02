¿Sexy a los 60? Ellas prueban que la edad no es un impedimento para desbordar sensualidad

Para vestir y lucir sexy no hay edad y así lo ha demostrado la generación de mujeres maduras quienes se han despojado de las antiguas creencias de lucir “acorde” a la edad.

Estas famosas con 60 años se han apoyado en la moda y en mantener sus figuras curvilíneas para hacerle frente a la edad y demostrar que solo es un número que no las hará lucir desaliñadas.

A la actriz no le preocupa el paso del tiempo ella se enfoca en aprovechar al máximo su vida y enfocarse en su salud.

Para mantener su escultural figura ha decidido decirle adiós al pan, las tortillas, sin embargo ha confesado que se permite ciertos “pecaditos”, como el chocolate.

A sus 61 años, y junto a Maribel tiene uno de los cuerpos más envidiables de la farándula mexicana.

Cintura pequeña, caderas anchas y un abdomen de acero, presume la actriz gracias a sus rutinas de ejercicios y buena alimentación.

La actriz se ha encargado de conservar su silueta a sus 64 años, además de su gran estilo al momento de vestir.

La diva ha presumido sus rutinas de ejercicios en redes sociales en varias oportunidades donde también ha dejado claro que acepta el paso de los años pero trata de mantenerse en forma.

Con sus particulares mini vestidos y tacones, la supermodelo ha confirmado que lo corto y sensual no es solamente apto para las mujeres de 20 y 30 años.

La reina del pop se ha encargado de mantener su estilo irreverente a sus 60 años defendiendo su derecho a la sensualidad.

“El hecho de que la gente realmente crea que una mujer no puede expresar su sexualidad y ser aventurera pasado una cierta edad es la prueba de que todavía vivimos en una edad y la sociedad sexista (…) Nunca he pensado de manera limitada y no voy a empezar ahora... Si tienes un problema con mi manera de vestir es simplemente un reflejo de tu propio prejuicio”, dijo.

— Madonna