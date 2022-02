¿Quién es Carlos López Estrada? El mexicano que fue nominado por “Raya y el último dragón”

Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha revelado a los nominados a los Premios Oscar, que tendrán su edición 94 y, entre los nombres, figura el del director Carlos López Estrada.

¿Quién es Carlos López Estrada?

Además, de las nominaciones a mexicanos como Eugenio Derbez por “CODA: señales del corazón” y, Guillermo del Toro con “Nightmare Alley”; otro representante mexicano sigue poniendo al país en lo alto, se trata del director Carlos López Estrada, quien figura por “Raya y el último dragón”.

El joven de 33 años, es hijo de la reconocida productora de telenovelas Carla Estrada. Carlos desde muy joven se ha involucrado en este ámbito y, es por ello, que decidió estudiar cine en la Universidad de Champman, ubicada en California, Estados Unidos.

Considerado como una joven promesa del cine, comenzó su carrera en distintas producciones audiovisuales y en videoclips, como el que realizó para Daveed Diggs, uno de los creativos de “Hamilton”, un musical de Broadway.

También ha sido director de videos musicales para intérpretes de la talla de Billie Eilish, Capital Cities y de mexicanos como Jesse & Joy (por el que obtuvo un Grammy Latino). Asimismo, se ha ido abriendo camino en el mundo de la publicidad, la televisión y el cine.

Fue durante 2015 cuando dio a conocer un largometraje llamado “Identity Theft” en el Festival Internacional de Cortometrajes de Palms Springs. Dos años más tarde, en 2017 se convirtió en el director de “Blindspotting”, un proyecto que, incluso, se convirtió en una de las películas favoritas del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Como muchos niños en el mundo, el hijo de Carla Estrada creció viendo las producciones de Disney y, en 2019, cumpliría uno de sus sueños: trabajar la empresa de entretenimiento al ser nombrado líder creativo de la cinta animada “Frozen II”.

Al año siguiente, el director fue invitado a reemplazar a Dean Wellins, uno de los directores de “Raya y el último dragón”, cinta que hoy está nominada a “Mejor Película Animada”; sin embargo, terminó dando forma al proyecto junto a Dan Hall.

La entrega de la emblemática estatuilla dorada se realizarán el próximo 27 de marzo y, entre los contendientes que tiene, se encuentran: la película “Encanto” de Jared Bush, Byron Howard; “Flee” de Jonas Poher Rasmussen; “Luca” de Enrico Casarosa y, “The Mitchells vs. the Machines”, de Mike Rianda.

¿Dónde ver “Raya y el último dragón”?

Si deseas seguir la pista de este director mexicano y quieres comenzar a conocer más sobre su trabajo, puedes ver la película “Raya y el último dragón” a través de Disney + en la comodidad de tu casa.

Incluso, si deseas disfrutar alguno de los otros títulos que competirán con esta cinta animada, puedes hacerlo en esta plataforma de streaming.