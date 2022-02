Películas en streaming que evitarán que caigas en relaciones tóxicas

Popularmente se dice que nadie aprende por cabeza ajena, pero cuando se trata de relaciones tóxicas más vale aprender de las experiencias de las protagonistas de estas películas disponibles en streaming.

Ellas nos enseñan a aprender a identificar esas ‘red flags’ que van apareciendo poco a poco para alejarnos antes que sea tarde y también reafirmarnos que no hay amor más importante en nuestras vidas que el propio.

Películas en streaming para evitar relaciones tóxicas

Blue Valentine

Aunque esta cinta nos retrata a un amor auténtico, nos enseña que es mucho mejor saber cuándo decir adiós porque si no, nos haremos más daño y la experiencia será mucho más amarga pues entran en juego el rencor, la falta de comunicación y las frustraciones.

Todo esto a través de Dean (Ryan Gosling) y Cindy (Michelle Williams), una joven pareja que, desde el momento en que se conocieron tuvieron una gran conexión, pero con el paso del tiempo su matrimonio entra en crisis. La puedes ver en Netflix.

Ojos Grandes

Si un hombre no reconoce tu valor ni te da la posición que mereces, no es más que una gran señal de que por ese camino no debes continuar. Si alguien no aprecia quien eres y quiere callar tu voz, realmente no es amor.

Esa es la lección basada en la vida real de la pintora Margaret Keane, quien hacía obras muy características que enseguida causaron sensación. El problema está en que su marido, Walter, las presentaba al público como suyas. Disfrútala en Amazon Prime.

Malcom y Marie

Con Zendaya en el papel estelar, este filme de 2021 disponible en Netflix nos lleva a abrir los ojos sobre el amor real: que no es ese romántico idealizado de los cuentos de Disney, sino aquel donde hay altas y bajas, con cosas que nos molestan y otras que amamos.

Todo se detonará luego que un cineasta vuelve a casa con su novia luego después de celebrar el estreno de una película de la que espera que sea un éxito. Pero la noche da un giro cuando revelaciones sobre sus relaciones comienzan a aflorar y ponen a prueba la fuerza del amor.