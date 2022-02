Mauricio Ochmannopina sobre el noviazgo de Aislinn Derbez y da clases de madurez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann son la muestra de que un divorcio no siempre tiene que terminar en malos términos.

La pareja que estuvo casada por más de un dos años ha dado lecciones de madurez al aceptar sus nuevas relaciones amorosas con respeto.

Ambos se han encargado de mantener una relación armoniosa por el bienestar de su hija Kailani, por quien mantienen una crianza compartida.

Fue en diciembre de 2021 cuando la actriz hizo oficial su relación con Jonathan Kubben, conocido por su contenido en redes sociales como Mom, I’m fine.

“Ya vamos a cumplir nueve meses porque fue como de inmediato. Ha sido una historia bien interesante, llena de crecimiento. Él tiene esas partes que a mí me hacen falta”, dijo.

Desde entonces la opinión de su ex esposo ha sido una de las más esperadas y finalmente se pudo conocer su postura.

Recordemos que el también actor hizo público su romance con la modelo Paulina Burrola unos meses previos.

Aunque en un principio fue criticado por lo pronto que habría olvidado a la madre de su hija e incluso muchos insinuaron que le había sido infiel, se encargó de contar cómo fue que inició su romance.

“La verdad es que cuando la conocí pensé: ‘no me equivoqué’. Fue muy lindo darme cuenta de lo que me transmitía y lo que veía en persona era cierto (...) lo que más me agradó fue percibir su dulzura y su nobleza”, detalló.

— Mauricio Ochmann