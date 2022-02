Lily Collins es un ejemplo de estilo en un minivestido de lentejuelas multicolor

En la exitosa serie Emily en París, la actriz Lily Collins no solo ha fascinado al público con el gran talento histriónico que ha demostrado interpretando a la vivaz Emily Cooper.

También lo ha hecho con los memorables outfits coloridos, femeninos y audaces que ha llevado en la piel de su estiloso personaje a lo largo de las dos temporadas de la producción de Netflix.

La diseñadora de vestuario Marylin Fitoussi, bajo la dirección de Patricia Field, ha creado un guardarropa para la experta en marketing originaria de Chicago que es toda una inspiración.

Con atuendos orquestados con lujosas prendas de las marcas más reputadas y piezas de diseñadores de lo más codiciadas, Emily se ha convertido en un icono de moda en la ficción.

No obstante, Lily no solo se ha inmortalizado derrochando estilo con estos looks en los fotogramas de la popular serie de comedia y drama en la que aparte funge como productora.

Además, lo ha hecho en retratos personales, tomados en el detrás de cámaras de la filmación del proyecto, en donde rezuma toda la seguridad con los estilismos creados para su rol.

Tal como los que compartió en Instagram este lunes 7 de febrero, en los que aparece luciendo espectacular en uno de los más fabulosos vestidos de su papel en la segunda temporada.

Lily Collins deslumbra con vestido de lentejuelas en el set Emily en París

A través de su perfil en la red social, Collins publicó tres postales en donde sale posando desde un baño del set de Emily en País en un sensacional minivestido de lentejuelas firmado por Isabel Marant.

En las fotos, la intérprete de 32 años presume su talento para modelar en un diseño que lució en el primer episodio de la segunda entrega, titulado “Voulez-vous coucher avec moi ce soir?”

La centelleante pieza très chic, recubierta de pailletes en múltiples tonos con estampado floral, se trataba específicamente del precioso modelo “Osira” de la marca parisina.

Lily Collins en un vestido de lentejuelas de Emily Cooper | Instagram: @lilyjcollins

El vestido presenta un escote asimétrico con un solo hombro, una manga abullonada corta y un corpiño fruncido. Asimismo, se ceñía a la perfección su espigada figura.

La apuesta de moda se completó con un glamuroso beauty look, luciendo su melena recogida en un elegante peinado retro y un exquisito maquillaje que resaltó sus labios pintados de rosa.

En cuanto a los complementos, la famosa solo llevó algunas piezas discretas de joyería para complementar sin restarle protagonismo al traje ideal para una noche de fiesta.

“Las chicas en el baño están como…”, escribió la estrella británico-estadounidense en la descripción de las tres instantáneas en donde luce resplandeciente.

Así complementó Emily Cooper su vestido de lentejuelas

Por otro lado, aunque en las selfies que subió no se pudo apreciar, Lily llevó esta prenda inspirada en los 80 combinada con otras piezas muy coloridas y de estética disco en la serie.

Tales como unos zapatos plateados peep toe con plataformas, tacón de 12 centímetros y un empeine de malla con bandas metálicas en naranja, rosa y dorado, de Terry de Havilland.

Así como también el emblemático minibolso Re-Edition 2000 de Prada confeccionado en satén rosa y cubierto con cristales tonales incrustados.

Igualmente, concertó el vestido que le sentaba de maravillas con un maxiabrigo de cuero plateado bordado con apliques de pedrería de Miu Miu.

“Brillando por la ciudad”, “Elegante”, “¡Tan bonita!”, “Te ves espectacular con ese atuendo” y “Me encantó este look. Increíble”, fueron algunos de los elogios que recibió al pie del post.

Por fortuna para los amantes de Emily en París, la ficción fue renovada para una tercera y cuarta temporada en Netflix, por lo que habrá Emily Cooper y sus momentos de moda para rato.