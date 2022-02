La millonaria inversión de Betsy Camino: compró 6 departamentos y abrirá salón de belleza

Una gran inversión es la que se encuentra realizando la modelo cubana Betsy Camino, pues durante los próximos meses abrirá su propio salón de belleza.

Según explicó en conversación con LUN, el proceso inició luego de hacer un estudio de marketing en el que visitó las 15 mejores peluquerías de Santiago. “Me di cuenta que ninguna me fascinaba, porque el personal no me hacía sentir en casa o no realizaban un buen trabajo o no se trataba de un lugar súper cool que quisiera visitar nuevamente”, explicó.

Por eso, ahora se alista para inaugurar su salón B&C Salón, un espacio de 150 metros cuadrados ubicado en la comuna de Providencia. Hasta el momento, le ha significado una inversión de 57.800.000 millones de pesos. Aunque la cifra podría aumentar.

“Yo soy show, brillo y challa. No paso piola y cuando la gente entre a mi salón quiero que diga esto es un palacio, estoy en la casa de la reina Isabel”, comentó. “Creo que con diez palitos más estaré lista, porque me gustan las cosas caras. Decidí sacrificarme un poco, pero abrir con tuti”, agregó.

“Tiene tres espacios comunes, una zona para hombres y otra para mujeres. Contrataremos a lady barber, es decir, los hombres serán atendidos por barberas mujeres. Aparte de peluquería, trabajaremos pestañas, uñas, microblanding y masajes. Pusimos una barra para que puedan tomar algo las personas que están esperando”, contó sobre cómo operará el nuevo recinto.

“Todo será regalado, es decir, es parte de la experiencia de ir al salón, lo mismo con la comida: cualquier servicio que dure más de dos horas y media tendrá una ensalada, por ejemplo, incluida en el servicio. Para los demás tendremos snacks, café italiano y distintos tipos de tragos”, detalló.

Betsy Camino compró 6 departamentos

El salón es solo uno de los proyectos de la modelo cubana, y es que a este se suma su tienda de ropa online y una millonaria inversión que realizó comprando 6 departamentos en Santiago. “En agosto compré 6 departamentos (puso el pie) en distintas comunas de Santiago como, por ejemplo, en Ñuñoa y La Florida (...) Los compré en blanco y después que me los entreguen, quiero enchularlos y venderlos”, contó.

Betsy Camino calificó ambas inversiones como “una tremenda apuesta”. “A veces digo chuta estoy sin ni uno. Pero después pienso que si algo falla aún tengo los departamentos y mi tienda de ropa. No quiero tener todos los huevos en la misma canasta y me estoy preparando, porque en el futuro quiero ser mamá y quiero darle a mi hijo o hija todos los lujos que mi mamá no pudo darme. Estoy pensando más allá”, confesó.

Además, piensa en su sobrino. “No quiero privarlo de la felicidad por un tema de lucas. Tal vez quiera ser doctor o ingeniero y quiero poder pagarlo”, remarcó.