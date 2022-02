Hija de Diego Verdaguer comparte desgarrador mensaje a 11 días de su muerte

Tras 11 días del fallecimiento de Diego Verdaguer, su hija menor Ana Victoria le dedicó un emotivo mensaje, en el cual dejó ver lo mucho que lo extraña. La publicación recibió el cariño del público quien se mostró solidario con la familia del cantante durante esta etapa difícil.

Hija de Diego Verdaguer recuerda a su papá por medio de un emotivo video

El argentino falleció a los 70 años de edad debido a complicaciones por Covid-19. Ahora que se cumplen 11 días de su partida, su hija lo recordó con cariño por medio de un mensaje en el cual habló de los buenos momentos que vivió a su lado.

“Jamás me imagine vivir sin tu ternura cerca. Cuando te tenía tan a la mano como te disfruté. Pero me destroza pensar que estos momentos ya no se repetirán en este plano que compartíamos terrenalmente tan armoniosamente siempre. Creo que eso siempre fue lo más poderoso de nuestra hermosa relación profunda y sin igual {papá/hija}: la armonía y paz que nos provocábamos el uno al otro. Y bueno que decir de esos abrazos 😭. Al menos tengo mi conciencia tranquila porque nunca desperdicie ni un momento contigo. Siempre te valore y supe lo especial que eras… y en la continuación de tu energía seguirás siendo.Todo lo bello de ti vive en mi poderosamente”

Su madre, Amanda Miguel respondió a su publicación compartiendo la tristeza que siente por la partida del padre de sus hijas.

“¡¡¡Cuánto lo siento, mi amor!!! Él será irreemplazable, único en nuestras vidas, una ternura”

Anteriormente, Victoria también compartió una foto junto a su padre en la cual lo abrazaba y recordó cómo sus abrazos siempre fueron un consuelo para ella en sus momentos más difíciles.

“Tus abrazos siempre fueron los momentos más profundos de mi vida… en los brazos de nadie más sentí tanto alivio. Que lindo todo lo que viví contigo. Lo más hermoso siempre, te extraño tanto papá 💔 gracias por llenar mi corazón de amor siempre”

Amanda Miguel también recordó el pasado 8 de febrero a su esposo. Como parte de su mensaje, la cantante afirmó que él siempre había procurado cuidarla y amarla y que su recuerdo la acompañará por el resto de su vida.

“Fuiste todo para mi. El click Del primer día. Las ganas que traíamos los dos de vernos, de estar cerca uno del otro cada vez que el sol se despedía y comenzaba la noche …Tu interés en mi de cuidarme y guiarme dándome lo mejor , esas cenas y cafés planeando nuestro futuro por las callecitas hablando y soñando juntos , sin pensarlo iban poco a poco labrando nuestra unión. Te amo Diego , me lo diste todo.”

Poco después la famosa reconoció el vacío que Diego dejó no solo en su familia sino también en quienes siguieron su carrera artística.

“Tu familia tu público tus amigos colaboradores y seguidores te recordaremos con esa actitud positiva y tu sonrisa ante la vida, un verdadero ejemplo de vida y superación, excelente esposo padre hijo y abuelo Gracias por el amor y cuidado que siempre nos diste a todos”

La familia anunció que en los próximos días se oficiará una misa en su honor en México, en la Basílica de Guadalupe a la cual podrán asistir sus fanáticos por medio de redes sociales.