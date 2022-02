Familia es quien te quiere y te cuida: estas famosas demuestran que la maternidad es asunto de amor

Los lazos familiares no siempre se forman solo con las personas con las que se comparte la genética. Para muchas familias el amor de un hijo no llegó por medio de un embarazo tradicional, sino por medio de la adopción o por familias compuestas que ahora viven juntas. Un ejemplo del gran amor que puede existir entre los padres y un hijo que no comparte su biología, son estas famosas que han demostrado que la verdadera familia se forma por medio del amor y el cariño que se da de manera desinteresada.

Famosas que nos dan lecciones sobre la familia

Sandra Bullock

Sandra Bullock apareció en un episodio de ‘Red Table Talk’, el show de Jada Pinkett Smith y Willow Smith. La actriz habló sobre cómo es ser una madre adoptiva y cómo algunas personas reaccionan al verla con sus hijos, agregando que esto a veces le hace desear que sus niños y ella tuvieran el mismo color de piel.

La actriz decidió adoptar a Louis cuando él tenía solo 3 meses y medio y más tarde adoptó también a Laila en 2015, todo sucedió después de que el huracán Katrina azotara Nuevo Orleans, en ese momento Sandra sintió que sus hijos se encontraban ahí.

Tras adoptar a sus hijos, se convirtió en una de las famosas que más ha promovido la adopción y realiza esfuerzos para ayudar a que los niños que aún esperan ser adoptados tengan mejores condiciones de vida.

Una de las cosas que ha querido cambiar es dejar de llamar a los niños ‘hijo adoptivo’, pues ella dice que nadie llama a sus niños ‘hijo de inseminación artificial’, simplemente son sus hijos. Su experiencia ha sido la de cualquier madre a pesar

Angelina Jolie

Maddox Jolie Pitt creció en el centro del ojo público debido a la fama de sus padres Angelina Jolie y Brad Pitt, quienes lo adoptaron a la edad de siete meses y cambiaron su destino.

Maddox, cuyo nombre de nacimiento es Rath Vidol, nació en un poblado de Cambodia en 2001 y vivió sus primeros meses de vida en un orfanato en Battambang, en donde Angelina Jolie lo conoció cuando visitaba dicho país con la intensión de adoptar a un niño junto a su entonces pareja Billy Bob Thornton.

A pesar de que Angelina Jolie decidió adoptarlo de inmediato, el proceso fue largo, ya que en ese momento, el gobierno de Estados Unidos había prohibido las adopciones de Cambodia debido al trafico de niños. Finalmente la actriz tomo custodia de Maddox en Namibia y tiempo después cuando Angelina comenzó su relación con Brad Pitt, el actor mostró interés por adoptar también a Maddox.

Ana Bárbara

Ana Bárbara se convirtió en la madre de los hijos de la fallecida Mariana Levy tras casarse con José María Fernández. Él anteriormente estuvo casado y tuvo hijos con Levy, sin embargo tras el fallecimiento de su esposa, comenzó una relación con la cantante, quien se convirtió en la madre de sus tres hijos: María, Paula y José Emilio.

Aunque la pareja se separó, ella mantuvo el lazo maternal con los niños a quienes considera sus hijos y con quienes frecuentemente comparte fotografías mediante redes sociales junto a ellos y sus hijos biológicos.