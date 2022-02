El sincero descargo de Alison Mandel tras críticas a su vestimenta: “Me pongo la h...”

La aparición de los famosos en redes sociales les ha traído momentos gratos y otros mucho más amargos. Bien lo sabe Lisandra Silva, Karen Bejarano y Alison Mandel, quienes han dado cuenta de sus malas experiencias en plataformas como Instagram, debido a las odiosas críticas de algunos usuarios.

En ocasiones, las famosas han expuesto los mensajes e identidades de ciertos autores. Sin embargo, Alison Mandel optó por referirse al tema en extenso en una nueva publicación en la red social. Todo, a raíz del comentario que recibió por parte de un desconocido, en el que la juzgó por su manera de vestir.

“Me llegó un mensaje que decía ‘vístete como de tu edad’ y pensé: A los 12 me ponía doble pantalón porque me traumaba ser tan flaca. A los 13 no mostraba la guata porque tenía muchas calugas y lo encontraba horrible. A los 14, 15, 16, 17, 18 no me ponía nada escotado porque me cargaba que se me vieran las pechugas. A los 19 entré a la escuela de teatro y empecé a quererme y vestirme de miles de colores y formas con mi partner de estudios (@marialiradelrio)tanto así que nos decían chubis (@panchymujica ). Y hoy a los 38 me pongo la hueá que quiera sabí...”, contó.

Alison Mandel La comediante compartió un descargo luego que un desconocido juzgara su manera de vestir (Instagram)

“Si quiero un peto, me pongo el peto. Si mi ropa brilla o me quiero hacer dos moños, me los hago, ¿y que? Qué ganas de haberme querido como lo hago ahora desde siempre, porque mis cielas el tiempo pasa volando y la vida es muy corta para andar usando ropa aburrida”, reflexionó, luego de enumerar las inseguridades que experimentó en el pasado.

Alison Mandel hizo frente a la crítica advirtiendo que seguirá vistiendo como le parezca, e invitó a sus seguidores a hacer lo mismo. “Ponte ese vestido que tienes guardado ‘para cuando adelgaces’ o regálalo y compra otro que te quede bien. Obviamente hay días que me encuentro horrenda y me siento terrible (es demasiado raro que alguien se sienta tan bien siempre, de hecho esas cuentas tan positivas me hacen sentir mal...)”, señaló.

“Siente lo que quieras pero no te pierdas de hacer cosas por mensajes como el que me llegó, que la gente anda terrible y la envidia se proyecta. Y como dijo Paloma Mami, ‘en realidad sólo soy bendecida’”, agregó, a modo de cierre.