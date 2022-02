El anillo de diamante de Adele que desata rumores de compromiso con Paul Rich

Luego de aplacar los rumores de separación con Paul Rich, Adele ha levantado una nueva sospecha entre sus fans tras su aparición en los Brit Awards donde conquistó y arrasó con los galardones.

La británica se posicionó como la artista británica con más galardones en la historia al quedarse con el premio de mejor álbum, canción y artista.

Adele apareció en la alfombra roja luciendo un despampanante vestido negro de terciopelo que se realzaba con detalles de tul en el escote y en la espalda que mostraba una larga cola.

¿Adele está comprometida?

La intérprete de ‘Easy on me’ es toda una caja de sorpresa en sus apariciones y ahora ha desatado sospechas de un posible compromiso con su pareja Paul Rich al presumir un lujoso anillo.

Adele acaparó las miradas con una enorme sortija de diamante en forma de gota que llevaba en su dedo anular de su mano izquierda.

De ser cierto, terminaría de confirmar que su romance con el agente deportivo está en su mejor momento.

Antes de su presentación en los Brit, la diva compartió un mensaje en el que dijo que su novio Paul les enviaba todo su cariño.

Esto luego de los rumores de separación tras la cancelación de sus presentaciones en Las Vegas, pues gran parte de su equipo estaba contagiado de Covid-19, lo cual lamentó en medio de lágrimas.

Fuentes cercanas a la famosa habrían asegurado que la cancelación se debió al mal momento de su noviazgo y no al virus.

La autora de éxitos como Rolling in the deep, o Someone like you siempre ha mantenido una vida alejada del ojo público y en los últimos años se ha dedicado a la música y a cuidar a su hijo Angelo, fruto de su matrimonio con Simon Konecki.