Así fue la tenaz audición que pasó Lorna Cepeda para ser la ‘Peliteñida’ en “Betty, la fea”

Yo soy Betty, la fea está repleta de personajes emblemáticos pero uno de los más insignes de la telenovela, sin lugar a dudas, es Patricia Fernández, también conocida como la “Peliteñida”.

La histrionisa colombiana Lorna Cepeda saltó al estrellato internacional gracias a su extraordinaria interpretación de la pedante y burlona secretaria de presidencia en Ecomoda.

Patricia Fernández en "Betty, la fea" | Captura video

A pesar de ser enemiga de la protagonista y sus amigas, Patricia los conquistó a todos con sus icónicas frases, su forma de batirse el cabello y su manera de afrontar su crisis económica.

Sin embargo, para poder encarnar al papel más querido y a la vez detestado de esta historia de Fernando Gaitán, estrenada en 1999, Cepeda tuvo que pasar por un aguerrido casting.

Patricia Fernández en "Betty, la fea" | Captura video

Así fue cómo Lorna Cepeda se ganó el papel de Patricia en Betty, la fea

En una entrevista a La Movida en 2019, la intérprete rememoró cómo fue su audición para ganarse el cómico personaje antagónico que marcó un antes y un después en su trayectoria.

La prueba por el papel, según contó, fue dura debido a la larga espera que tuvo que afrontar antes de poder mostrar a la producción del proyecto que tenía todo para ser Patricia Fernández.

Patricia Fernández en "Betty, la fea" | Captura video

“Ese casting de la ‘Peliteñida’ fue tenaz porque estuve en RCN desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche”, contó al programa de televisión.

“Esperé, esperé y nada que me pasaban hasta que me pasaron de última” agregó. “Cuando lo hice todo fue muy rápido, no me hicieron correcciones ni nada, entonces me sentí muy mal”.

Patricia Fernández en "Betty, la fea" | Captura video

Después de su casting para alzarse con el rol por el que es reconocida desde hace más de dos décadas, Lorna Cepeda creyó que no le darían el personaje.

Por esto, grande fue su sorpresa cuando, al día siguiente, la llamaron para darle una inesperada noticia: había sido elegida para personificar a la mejor amiga de Marcela Valencia.

“No puedo creer, no me llamaron, no soy yo, nada qué ver y al día siguiente me llamaron”, recordó la artista, quien en ese entonces llevaba un tiempo trabajando en la televisión.

Lorna Cepeda encarnó a 'Patricia' en "Yo soy Betty, la fea" | Captura video

Durante la plática, además reveló que la idea de “tirarle” el cabello a las personas de forma dramática, uno de los gestos más memorables de “Patsy Pat”, fue inspirada por una amiga.

Patricia Fernández en "Betty, la fea" | Captura video

“Yo tenía una amiga que se llamaba Patricia, en verdad. Cada vez que le caía gordo alguien, le tiraba el pelo. Ella, obviamente, era más sutil”, se acordó.

“Yo dije ‘lo voy a exagerar más y voy a volear pelo que da miedo y voy a tirárselo a la gente y todo”, destapó sobre el origen de esta particularidad de Patricia.

Patricia Fernández en "Betty, la fea" | Captura video

Asimismo, en la visita al programa, confesó creer que el motivo por el que al público le gusta tanto Patricia pese a ser “odiosísima” es porque pueden verse reflejados en sus vivencias.

“Hay personas a quienes les han cortado el agua, la luz o no tienen para pagar el celular o deben disimular o aparentar por alguna razón. Entonces como que la gente se puede sentir identificada con ella. Lo que pasa es que no lo dicen abiertamente”, finalizó.