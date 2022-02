Rosemarie Dietz revela curioso síntoma de su embarazo: “¿Es normal?”

Con una pancita redonda y hermosa, Rosemarie Dietz tiene los días contados para dar a luz. Desde las redes sociales publica imágenes con frecuencia y demuestra lo feliz que está en la recta final del embarazo donde espera a su primera hija.

La famosa es recordada por su participación en programas de televisión como Mekano y Pelotón, lo que ahora le lleva sumar más de 122 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

La pregunta que Rosemarie Dietz hizo en redes sociales por su embarazo

Aunque no lo planteó como una preocupación, sino más bien una curiosidad, la ex bailarina se asomó en las ‘stories’ para preguntar sobre las horas de sueño y el momento de su embarazo.

En este sentido, Rosemarie Dietz consultó si era normal dormir tantas veces durante un mismo día. “Alguna mamá que tenga casi 9 meses y que duerma cada 3 horas? ¿Es normal?”, escribió.

La consulta que hizo Rosemarie Dietz a sus seguidores. Foto: Instagram @rosemariesv

Seguidamente agregó: “Es realmente hermoso que el cuerpo se prepare para la llegada de mi bebé… lo encuentro increíble”.

Rosemarie Dietz informó hace algunas semanas que se convertiría en madre primeriza y entregó la noticia en redes sociales publicando tiernas imágenes junto al empresario Cristóbal González, quien es su pareja.

Catalina Ignacia es el nombre que portará la niña, hecho que evidenciaron en el ‘baby shower’ que festejaron a finales de enero. La familia asistió al evento para dar la bienvenida a la bebé, que pronto saldrá de la pancita de la ex chica Mekano.

La crisis que vivió Rosemarie Dietz en febrero de 2021

En aquel entonces la joven afirmó que en apenas cuatro días lo perdió todo, desde su casa y pareja hasta una gatita. Desde las redes sociales agradeció el respaldo de sus seguidores, debido a las trágicas vivencias emocionales que intentaba superar.

«Gracias a todos por el apoyo. Y sí, él me ilusionó, me enamoró, me prometió muchas cosas, pero resulta que tenía a la escort que le paga, y todo el mundo la conoce en Valdivia», contó la ex chica Mekano, haciendo referencia a Cristóbal González, con quien ahora espera un hijo.

El descargo de Rosemarie Dietz en febrero de 2021. Foto: Instagram @rosemariesv

“Dios arrasó con todo en 4 días, me quedé sin casa, sin mi marido y sin mi gatita”, lamentó desde su cuenta oficial.

Al final quiso dejar una reflexión sus seguidores y destacando ese «sexto sentido» de las mujeres. “Cree siempre en tus instintos, que eso nunca te va a fallar». Rosemarie Dietz concluyó señalando que el hombre «me trataba de loca y otras cosas más. Estaba ciega».