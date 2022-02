Rihanna presume sus curvas de maternidad con atrevido look

Desde que Rihanna anunció su embarazo, la famosa no ha dejado de sorprender al público con su increíble estilo de maternidad. Y es que como era de esperarse la empresaria no se conformaría con la ropa del área de maternidad, sino que llevaría su estilo de embarazada a otro nivel. Su más reciente look es una prueba de esto, ya que con él comprobó que las mamás también son sensuales.

Rihanna y su increíble look de maternidad

En su primera aparición desde que reveló su embarazo, la famosa usó un atuendo monocromático color negro complementado con joyería de oro. Como parte de su estilo sexy, Rihanna llevó un top de manga larga con una abertura por el frente, dejando ver su baby bump.

Esta atrevida prenda estuvo acompañada de pantalones del mismo color de tiro bajo y tacones.

La cantante ha sido famosa por declarar que todas las mujeres son sensuales y merecen sentirse hermosas, independientemente de su talla, color o forma de su cuerpo. Está claro que su filosofía trascenderá a su nueva etapa como mamá.

El segundo vistazo que la famosa dejó ver de su abdomen, fue una selfie en la cual posa descubriendo su baby bump mientras usa un jersey oversized y guantes color anaranjados.

Esta foto fue la que desató sospechas por parte de sus seguidores de que probablemente se trate de gemelos, pues la modelo Gigi Hadid comentó en la publicación “Tres ángeles”.

Sin embargo Rihanna no ha dado detalles sobre su embarazo y se ha limitado a mostrar su abdomen con fotos de sus outfits.

Aunque la noticia tiene poco de haber salido a la luz, la famosa ya ha mostrado varios looks de maternidad, ya que desde hace algunos meses comenzó a vestir atuendos más relajados para esconder su embarazo.

Uno de ellos fue un atuendo con un abrigo naranja y una sudadera debajo, el cual usó para visitar una tienda de maquillaje mientras se tomaba fotos con sus fans.

Incluso cuando recibió el honor como Héroe Nacional de su natal Barbados, la famosa ya despertaba rumores de un posible embarazo, pues su vestido de satín dejaba ver su abultado abdomen.

Por ahora la empresaria ha continuado promocionando sus nuevas fórmulas de labiales de Fenty Beauty con fotos y un video en el cual muestra cómo aplicarlos. Sin embargo sus seguidores esperan que tras la llegada de su bebé, la famosa estrene una línea para el cuidado de la piel de los menores, pues sus marcas siempre han reflejado el momento personal en el que se encuentra.