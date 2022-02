Imágenes de Jennifer Aniston y Adam Sandler en el set de ‘Murder Mystery 2′ emocionan a sus fans

Jennifer Aniston y Adam Sandler volvieron a unirse en un set de grabación y están trabajando en la secuela de su éxito de comedia de Netflix, Murder Mystery.

Murder Mystery 2 se está rodando en Hawaii, desde donde ambos artistas compartieron una fotografía en sus respectivas cuentas de Instagram.

“De regreso al trabajo con mi amigo”, escribió Aniston, quien también compartió un video tras cámaras en el que se observa a Sandler bailando al ritmo de Bizarre Love Triangle, canción de 1986.

Reacciones de otras estrellas

Entre los más de seis millones de personas que reaccionaron a la publicación se encuentran varias estrellas de Hollywood, entre ellas Molly Shannon, quien comentó: “Es el mejor duo de la historia”.

Jennifer Garner escribió que “es la mejor noticia”, mientras que Rita Wilson afirmó: “amé la primera película”.

Murder Mystery fue lanzada en 2019 y se convirtió en el título mas popular de Netflix en el año, obteniendo un People’s Choice Award como Película Favorita de Comedia.

Adam Sandler y Jennifer Aniston protagonizaron el primer adelanto de «Murder Mystery». (Foto: Netflix)

Nueva investigación

Aniston y Sandler regresan en la secuela a sus roles de los esposos Audrey y Nick Spitz, una pareja que se involucra en una investigación criminal. La primera película se desarrolló dentro del yate de un millonario, pero ahora será en un escenario mas tropical en Hawaii.

Jodie Turner-Smith, Mark Strong, Annie Mumolo, Tony Goldwyn, Mélanie Laurent, Kuhoo Verma, Enrique Arce y Zurin Villanueva se unen a un elenco que será dirigido por James Garelick, con James Vanderbilt de regreso como guionista.

Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno de Murder Mystery 2 se espera que esté en la plataforma de Netflix este mismo año, junto con otrtas dos cintas de Sandler: Hustle y Spaceman.

Esta será la tercera ocasión en la que Aniston y Sandler comparten roles protagónicos en una comedia, luego de hacer juntos la comedia romántica de 2011 Just Go With It, y Murder Mystery en 2019.