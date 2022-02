¡Felicitaciones! Karen Montero brilla con su talento en la serie internacional ‘The Bay’

Karen Montero, la actriz y bailarina que le dijo si a sus sueños y hoy por hoy los está cumpliendo. Brilla con su talento internacionalmente y en una charla para Nueva Mujer hablamos de todo lo que ha sido su camino por el mundo de la actuación y el baile y cómo se preparó para lograr esta meta en su vida profesional. Karen es la nueva estrella de la octava temporada de la serie ‘The Bay’, que estará disponible en la plataforma streaming de Amazon Primer.

¿Cómo inicia este sueño para Karen Montero?

Yo he estado en el mundo del entretenimiento desde que fui una niña. Comencé bailando, pero el tema de la actuación nace en el 2018 cuando participé en una película ecuatoriana, y ese sabor de querer lograr más retos en este mundo me llevó a prepararme muchos más y viajé hasta Londres para estudiar actuación y bueno luego llegó la pandemia pero no deje de trabajar y es ahí donde me proponen realizar el papel de Rebeca.

¿Cómo fue la propuesta de trabajar en la pantalla internacional?

La productora de la producción en Puerto Rico vio los papeles que he realizado y sintió que mi trabajo iba muy bien con el papel que buscaban. Si hice el casting con otras personas pero tuve la fortuna de quedarme con el papel y estoy sumamente agradecida por la oportunidad.

¿De qué trata el personaje y cuando será su gran estreno?

Rebeca es la jefa del equipo SWAT que trabaja en conjunto con el detective Cordero, quienes están a favor de desarticular una banda de criminales. La serie se estrena en Mayo para Latinoamérica y estará disponible a través de la plataforma Amazon Prime.

¿Cómo te sientes Karen al escuchar tu nombre tan en alto?

Me siento muy contenta, es algo que aún no termino de asimilar. Yo soy de Loja y vengo de una familia de padres conservadores y el solo hecho de decirles que me voy a dedicar al mundo del entretenimiento fue difícil, sin embargo, me ha dejado grandes experiencias y me siento bien y feliz de haber tomado la mejor decisión de mi vida.

Un mensaje a las mujeres que sueñan tan alto como Karen

Yo he descubierto a través de mi y de un sinnúmero de mujeres que somos muy duras y de ninguna manera somos el sexo débil, al contrario somos el sexo multitasking, el sexo capaz y decidido. Lo que les puedo decir es que somos capaces de todo de triunfar y mantener un hogar, de ser mamás, mujeres, hijas, profesionales y todo lo que queramos porque nacimos para eso, para cumplir con nuestros sueños y volar tan alto como queramos.

Karen Montero brilla con su talento en la serie internacional ‘The Bay’

Cómo está el corazoncito de Karen

Nos contó que su corazón está completo y feliz. Se casó en una boda muy íntima y sencilla en el 2020 y aunque llegó la pandemia pues la relación solo creció y se afianzó mucho más. Cuando nos habla de su esposo lo hace con mucha emoción dice sentir admiración y mucho respeto por su trabajo y por como es él como profesional.

Además agradece a todos quienes apoyan y celebran sus proyectos como propios y nos invita a que veamos brillar a Karen, una mujer ecuatoriana que nos impulsa y motiva a que los sueños si se cumplen con trabajo y mucha determinación.

Sin duda, el mundo artístico crece gracias al trabajo tan importante que llegan hacer las mujeres con su fortaleza y dedicación.