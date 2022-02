Daniella Chávez reveló cómo conoció a su esposo: “Llevo con él la mitad de mi vida”

Una gran sorpresa fue la que se llevaron los usuarios de redes sociales el pasado fin de semana, al notar que Daniella Chávez contrajo matrimonio con su pareja de toda la vida. La modelo compartió registros de la especial jornada a través de su cuenta de Instagram, en donde posee 15,4 millones de seguidores.

“Un resumen y agradecimientos a todos los que trabajaron y fueron parte de este hermoso recuerdo, todo esto en 2 semanas que se pensó y se hizo”, escribió mediante el formato historias. Posteriormente, compartió un video enseñando los momentos más relevantes del día, dando cuenta del nivel de producción y la íntima celebración.

Daniella Chávez contó su historia de amor

A días de su matrimonio, Daniella Chávez entregó algunos detalles de su relación indicando que comenzó durante su adolescencia y que se mantiene hasta el día de hoy. “A Ariel lo conozco desde que tenía 15 años, llevo con él la mitad de mi vida. Nos habíamos casado simbólicamente en un viaje, como hace ocho años”, dijo en conversación con LUN.

“Jamás pensamos que fuese necesario tener un papel para sellar nuestro amor y compromiso. Nos hemos sentido marido y mujer desde que estamos juntos. Siempre tuvimos anillos de compromiso, de hecho yo ahora quería seguir usando el mismo pero Ariel prefirió que tuviésemos otro”, agregó, revelando el deseo del ingeniero en administración de empresas.

Consultada por cómo se conocieron, Daniella Chávez explicó que “los dos estábamos jóvenes, yo en el colegio. Los dos somos de Rancagua y de familias humildes. Lo conocí en un bar donde hacían fiestas donde podían entrar jóvenes, él trabajaba ahí”.

Si bien descartó que fuera un flechazo instantáneo, reconoció que con el tiempo fue conquistada por su ahora esposo. “Yo soy súper distraída y no estaba buscando el amor porque era chica. Él me conquistó, fue súper atento el par de veces que fui a ese bar. Un día salimos juntos y no nos separamos nunca más”, dijo.

“A los meses quedé embarazada”

La modelo reveló que a poco tiempo de comenzar la relación, quedó embarazada. “Para él era un sueño tener un hijo, así que estaba feliz. Para mí fue lindo, era una compañía. Nunca pensé en no ser madre”, señaló, indicando que en ese entonces ya vivía con su pareja.

“Me fui de la casa a mis 16 y a los meses quedé embarazada. Simplemente, todo pasó muy temprano y eso ayudó a reforzar la relación. Para mí era importante porque ya tenía una familia, y tenía el sueño de sacarlos adelante. Quizás si no hubiésemos sido papás tan chicos no estaríamos juntos”, reflexionó.