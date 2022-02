Benjamín Vicuña y Jorge Zabaleta serán los protagonistas del primer filme original de Canal 13

Este lunes, Canal 13 anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto llamado “13Films” el cual trabajará junto a la productora Rizoma Films para realizar la primera película original del canal. Su nombre será Papá al rescate y los protagonistas serán Benjamín Vicuña y Jorge Zabaleta

Este primer filme se tratará de una comedia que se basará en la vida de un hombre que está a punto de contraer matrimonio con su novio, pero justo antes se entera que tiene una hija en Argentina que solo la conoció al nacer, por lo que decide ir a buscarla para que no pase a manos del sistema de adopción de ese país.

Después de llegar por tierra desde Santiago hasta Mendoza, junto a sus tres mejores amigos vivirá grandes aventuras. Cabe destacar que esta película tiene como referencia a No se aceptan devoluciones, la exitosa producción protagonizada por Eugenio Derbez.

Benjamín Vicuña y Jorge Zabaleta serán los protagonistas

Benjamín Vicuña, quién inició su amplia carrera artística en Canal 13 emitió un comunicado en el que destacó que le parece excelente que el canal avance en la industria. “Es muy interesante que un canal de televisión abierta, como Canal 13, pase a producir películas y que tenga un rol clave en la industria. Me parece muy bueno para Chile”, dijo.

Además, agregó que “este proyecto es una película que significa un reencuentro con amigos y una oportunidad de disfrutar del proceso y de seguir tendiendo puentes entre Chile y Argentina, con un elenco, un equipo y locaciones de ambos países”.

Por su parte, Jorge Zabaleta, quién debutará como protagonista de una película asegura que “cuando yo dejé de hacer teleseries la idea era poder hacer este tipo de proyectos. Básicamente yo casi no he hecho cine porque no he tenido el tiempo, siempre he estado haciendo teleseries”.

También añadió que “si bien me han llamado para muchas cosas entretenidas, no he podido por tiempo y ahora por fin estoy cumpliendo ese anhelo y con un proyecto que me gusta mucho. Tiene un buen guion y un buen equipo, en donde todos nos conocemos y desde ahí lo hace muy calientito en el sentido de afectos”.

Cabe resaltar que Papá al rescate iniciará el rodaje entre marzo y abril y se estima que estará en las salas de cine nacional el segundo trimestre de este mismo año.

El emotivo reencuentro de Jorge Zabaleta con su padre en Socios de la parrilla

Jorge Zabaleta se reunió con su papá en el programa de Canal 13 Socios de la parrilla. Además, contó con la participación de figuras inolvidables de música nacional.

El actor habló sobre cómo fue compartir con su progenitor de 79 años en un programa de televisión, algo que no se da en muchas ocasiones. “Es muy bonito compartir con el viejo, porque todas estas cosas quedan para la posteridad, quedan guardadas”.

A lo anterior, Zabaleta agregó que “es emocionante compartir con el papá, más aún en estos tiempos. A los viejos les pegó fuerte la pandemia, se asustaron mucho y, de hecho, los atacó mucho, la mayoría de la gente que murió fueron personas mayores. Entonces, es muy bonito esto de verlos salir de nuevo, y el que venga al programa es un signo de eso”.

“Está lindo el programa y definitivamente siempre me gusta compartir con mi papá, no solamente en un programa, sino que también en la vida misma”, dijo.