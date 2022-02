Sofía Vergara enseña la cicatriz que le dejó atravesar el cáncer

No todo en la vida de Sofía Vergara ha sido color rosa pues hace algunos años tuvo que enfrentar la terrible noticia de la presencia del cáncer en su cuerpo.

Tenía 28 años cuando un simple examen médico de rutina reveló que tenía un bulto en la garganta el cual se trataba de cáncer de tiroides.

La protagonista de la serie Modern Family hecho un vistazo al pasado y recordó lo afortunada que es al darse cuenta a tiempo de su padecimiento y poder superarlo.

Fue a través de su cuenta en Instagram donde mostró con orgullo la cicatriz que le dejó la operación, la cual ahora mira y la hace reflexionar sobre la vida.

“A los 28, cáncer no era una palabra que esperaba escuchar. Fue en una revisión rutinaria cuando los médicos me encontraron un bulto en la garganta y esta palabra se convirtió en parte de mi historia. Pasé incontables horas con tratamientos de radiación y finalmente en cirugía. Hoy me puedo calificar como una superviviente del cáncer”, explicó.

— Sofía Vergara