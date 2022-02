Sin maquillaje y con cabello al natural, Thalía deslumbra mientras se ejercita

Es un ícono de la moda y deslumbra con cada propuesta de estilo que presenta, Thalía es una de las mexicanas más admiradas en el mundo y se ha convertido en inspiración para millones de personas.

No cabe duda de que la famosa ha ganado su posición gracias a su talento artístico, pero no podemos ignorar que su estilo de vida también dan de qué hablar entre admiradores y detractores.

Con cada foto o video compartido a través de las redes sociales, la famosa se lleva cientos de halagos y, aunque no faltan las críticas, sus fieles admiradores siempre están para defenderla.

Con años de experiencia en la vida pública, Thalía no tiene miedo a mostrarse tal y como es, por lo que no duda pasar de su faceta más elegante con extravagantes atuendos a su lado más sencillo con los looks caseros o deportivos.

Así lo demostró recientemente, cuando compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se mostraba en su faceta más natural sin maquillaje y con su cabello sin arreglos.

La actriz se dejó ver en atuendo de ejercicio y sin una gota de maquillaje, lo cual demostró una vez más que la belleza natural no depende perfección.

Thalía

Con el cabello desordenado, los ojos un poco hinchados y su piel al natural, la famosa demostró que es capaz de deslumbrar en todas sus facetas.

Así pasa Thalía de la sencillez a la elegancia

Es frecuente que la famosa se muestre en su hogar denla forma más sencilla y natural posible, pero no sé puede negar que también disfruta de su versión más artística, por lo que siempre está lista para el show.

Recientemente, impactó en un video musical en el que colaboró con la Chiquis y Becky G.

Thalía apareció con un sensual atuendo conformado por un corsé que contrastaba con los colores rojo y negro, además de unas imponentes botas rojas con detalles holgados.

La intérprete complementó su look con una chamarra rojas con flecos largos, lo que le daba movimiento y personalidad a todo el estilo.