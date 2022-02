Shawn Mendes muestra sus abdominales durante vacaciones en Hawái

El cantante Shawn Mendes presumió sus abdominales durante sus vacaciones en Hawái. El famoso se encuentra disfrutando de la playa junto a sus amigos y ha compartido sus mejores momentos por medio de redes sociales.

Shawn Mendes presume su físico en sus vacaciones en la playa

El intérprete de ‘Treat You Better’ presumió sus tatuajes de una guitarra y mariposa en sus brazos mientras posaba sin playera y con pantalones grises. El cantante también usó sandalias color café.

La semana pasada, Shawn publicó en redes sociales un vido en el cual mostró su primer día en Hawái con sus amigos, en los cuales se le veía en la playa, meditando y jugando basketaball. En el mismo video, anunció que estaba haciendo ejercicios diariamente a las 9:30 junto a sus amigos.

Además de disfrutar de sus vacaciones. el famoso ha estado trabajando en nuevo material musical y lo ha compartido con videos de sus sesiones de guitarra.

Su último tema titulado ‘It’ll be okay’ se lanzó el primero de diciembre y fue inspirado en su ruptura con Camila Cabello.

En la canción del cantante de 23 años dice: “El futuro que soñamos se desvanece” y después se vuelve más optimista diciendo que todo estará bien.

“Si me dices que te vas lo haré fácil para ti. Estará bien. Si no podemos parar el sangrado, no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos. Te amaré de cualquier forma.”

La famosa cantante ha dejado claro que continúan siendo amigos a pesar de todo y al momento del lanzamiento de la canción publicó en sus historias de Instagram el tema de Shawn titulada ‘It’ll be okay’, una canción que parece hablar de la ruptura con Camila después de dos años juntos.

Por medio de sus redes sociales, Shawn dijo a sus seguidores que sentía que hacía mucho que no conectaba con sus seguidores y esperaba que les gustara la canción que escribió. El cantante acompañó el mensaje con una fotografía de un atardecer en el mar.

Tras su separación ambos se han concentrado en sus respectivas carreras. Camila celebró el fin de año junto a su familia y con una presentación musical en la Casa Blanca a la cual acudió junto a su padre. Su familia ha sido un gran apoyo durante su rompimiento con Shawn e incluso la famosa publicó un video de su abuela cubana bailando al ritmo de la música.

Aunque la famosa pasó un buen rato disfrutando del sol de República Dominicana y de la nieve, ahora es momento de comenzar a trabajar en sus proyectos de este año. Por medio de un breve video en redes sociales, Camila reveló que ya estaba de regreso en Los Ángeles y lista para regresar al estudio.

También dejó ver que se encuentra trabajando en nueva música, lo cual emocionó a sus fans, pues piensan que pronto podremos disfrutar de un nuevo disco de la famosa cantante, en el cual hablará de su nueva vida como soltera.

Aunque la famosa aún no revela qué es lo que sigue para ella, sus fans esperan poder disfrutar de nueva música y videos musicales, pues los últimos han sorprendido al público por sus referencias a la cultura latina, sus colores y su coreografía.