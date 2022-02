Mario Velasco reveló mensaje de Silvina Varas tras dichos en “Zona de Estrellas”: “No hicimos ningún ataque”

En un nuevo capítulo de Zona de Estrellas, Mario Velasco reveló el mensaje que recibió por parte de Silvina Varas, luego que hablaran de ella en el programa de Zona Latina. Recordemos que la ex chica reality fue blanco de comentarios tras aparecer con un aspecto distinto en el programa ¡Qué dice Chile! Celebrity.

En el espacio liderado por Mario Velasco, se habló sobre los cambios que han experimentado algunas figuras del espectáculo tras someterse a algunos procedimientos estéticos. Los panelistas repasaron a la exparticipante de Doble Tentación, sin embargo, esta replicó rápidamente a través de redes sociales.

“Esta es la guinda de la torta. Ni siquiera me había enterado de este programa, pero me llamó una amiga. Me dice ‘no vi el programa entero, pero lo que alcancé a ver era que estaban hablando de las operaciones de mujeres, muchas minas y lo que escuché de ti era que Vasco decía que hablaba de las pechugas, que eran muy grandes para su cuerpo’”, dijo, apuntando al actor.

“¡Opinando del porte de mis pechugas! ¿Quién es este caballero? Porque no lo conozco”, señaló.

Mario Velasco reveló el mensaje de Silvina Varas

Luego de lo sucedido, Mario Velasco abordó nuevamente el tema en el programa de Zona Latina, y reveló el mensaje que recibió por parte de la ex chica reality tras la emisión del polémico capítulo. “Queremos mandarle saludos a Silvina Varas, que me escribió y me dijo: ‘¿Quién te crees tú para hablar del cuerpo de las mujeres?’”, dijo, según consigna La Cuarta.

“Lo hicimos con mucho respeto. Hubo opiniones que tal vez no son lo protocolarmente correctas, pero en ese sentido, quiero aprovechar las pantallas para aclararlo”, agregó, indicando: “nosotros no hicimos ningún ataque”.

“Quiero decirle a esa gente y a Silvina, que se den el tiempo de ver el programa. Así como es muy feo cuestionar o hablar del cuerpo de una persona, también es muy feo no informarse e insultar a gente que por ahí la defendió”, remarcó.