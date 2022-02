Los detalles de la colaboración del video de Selena Gomez con Coldplay

Coldplay y Selena Gomez. Coldplay y Selena Gomez estrenaron video musical para ‘Let Somebody Go’. / Foto: Twitter / Getty Images

La colaboración musical entre Selena Gomez y Coldplay del tema Let Somebody Go ya tiene su video musical, que fue estrenado este lunes por la banda británica en su canal de YouTube.

El tema, que forma parte del album Music of the Spheres, es una balada romántica que habla de la rúptura de una pareja y sobre el dolor de dejarla partir.

El video, dirigido por Dave Meyers, se realizó en blanco y negro y muestra a Chris Martin, vocalista de Coldplay, abrazado con Selena Gomez, mientras la ciudad los va separando, con escenas emotivas y agridulces de ver hasta el momento que se enfundan en un abrazo final.

Meyers también ha dirigido videos musicales de otros astros de la música como Billie Eilish, Ariana Grande, Harry Styles, Camila Cabello con Shawn Mendes, Taylor Swift y Britney Spears.

Martin, agradecido con Selena

En las primeras dos horas desde que fue lanzado el video recibió más de medio millón de reproducciones.

Martin, en una entrevista con Apple Music en octubre, describió la canción como “una adorable balada. Y rápidamente nos dimos cuenta que necesitábamos una contraparte femenina para la voz”.

“Estábamos muy agradecidos cuando le pedimos a Selena que la cantara, a ella le encantó la canción y estaba feliz de hacerla”. — Chris Martin

Fue así como nació la colaboración con la también actriz Selena Gomez.

“Estábamos muy agradecidos cuando le pedimos a Selena que la cantara, a ella le encantó la canción y estaba feliz de hacerla”, agregó Martin. “Las colaboraciones en general son algo que hemos hecho más recientemente. Realmente nunca lo hacíamos antes”.

Grandes colaboraciones

Coldplay y BTS (Agencias)

En su noveno album, Music of the Spheres, también tienen colaboraciones con BTS en My Universe, y en el pasado ya hicieron algunas con Jay Z, Rihanna, Beyonce y Chainsmokers.

“Cuando éramos más jóvenes nos encerrábamos en una habitación y sentíamos que teníamos que demostrarlo todo nosotros mismos”, recalcó Martin. “Pero creo que a medida que ha pasado el tiempo, se ha vuelto más interesante para nosotros trabajar con otras personas de diferentes partes del mundo, diferentes géneros. Simplemente agrega color y carácter a la música”.

Para Selena Gomez tampoco es su primera colaboración, ya que anteriormente realizó algunas con Kygo, DJ Snake, Zedd y hasta J Balvin.