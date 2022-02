La contundente respuesta de Elizabeth Gutiérrez a Jacky Bracamontes por la infidelidad con su ex

Elizabeth Gutiérrez y Jacky Bracamontes La ex pareja de William Levy le respondió a Jacky Bracamontes luego de varios años del escándalo.- Instagram.

Hay una controversia que por más que pasan los años sigue vigente y que incluye a Jacky Bracamontes, pues la conductora reveló en su biografía publicada en 2017 que tuvo un amorío con William Levy mientras seguía con Elizabeth Gutiérrez.

En aquel momento, la reina de belleza aseveró que su compañero de la telenovela Sortilegio le aseguró que estaban separados, pero todo se desplomó cuando este le dijo que su presunta ex estaba embarazada de nuevo.

Fue ahí cuando Bracamontes decidió terminar su romance con el actor, un tema que generó polémicas y que ha perseguido a Levy y a Gutiérrez hasta la actualidad, aunque hace semanas oficializaron su ruptura definitiva.

El fuerte mensaje de Elizabeth Gutiérrez a Jacky Bracamontes

“Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así”, comenzó diciendo la también actriz en una charla con Erika de la Vega para su podcast, En defensa propia.

“Yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima, cuando no lo es”, agregó.

En la misma conversación, la nacida en Estados Unidos de 42 años afirmó que “no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre” pues cuando este episodio salió a la luz, se le criticó de embarazarse para permanecer al lado del cubano.

En la actualidad, la expareja comparte la paternidad de dos hijos: Christopher y Kailey Levy, de 15 y 11 años, respectivamente.

“Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”, añadió, reiterando que “entre mujeres es muy feo hablar esas cosas”.