Kathy Salosny tras mudarse al litoral central: “Estoy mucho más inspirada, feliz”

Cambiar de aires radicalmente no es una decisión fácil, pero Kathy Salosny demostró ser valiente. Pese a que dudó durante mucho tiempo, la actriz se mudó definitivamente de Santiago y ahora está en el litoral, exactamente en Algarrobo.

Hace apenas una semana concretó su drástica mudanza, pero en una conversación que sostuvo con el animador José Antonio Neme dio a conocer más detalles del lugar en el que está y sobre todo cómo se siente.

Kathy Salosny está feliz por su nueva vida

A través de una transmisión en Instagram desde la playa, el conductor del matinal de Mega, Mucho Gusto, dio un reposado por la vida actual que lleva la artista.

“¿Cachai lo que significa ser mujer en Chile, tener 57 años, no haberse casado, no tener hijos, tener pupos (perros) y vivir en la playa? Eso es lo que la mayoría de las personas quisiera hacer”, expresó José Antonio Neme refiriéndose a Kathy Salosny.

En sus primeras palabras, la también presentadora destacó que donde vive “no hay polución”. “Estoy cumpliendo una semana de este cambio radical después de 12 años en la zona de confort”, agregó.

La actriz detalló que aún está instalando los cambios, pero “es bien impresionante, hay otro tempo” (...) “Ando como más lenta, hasta los perros están aletargados”.

Después de 12 años Kathy Salosnt dejó su casa de Santiago, lo que para ella fue muy difícil, ya que es un hogar que ella ama y que adquirió con mucho esfuerzo. Asimismo, señaló: “Está arrendada por una actriz, es muy bonito eso”.

Sobre su decisión de irse a vivir a la playa, la artista lo tiene claro: “Es la mejor decisión que he tomado”.

“Las cosas empiezan a hacer sincronía cuando uno hace cambios en la vida. Creo que es súper importante hacerlos cada cierto tiempo, no hay que dejar pasar tanto. Creo que 12 años fueron mucho”, reconoció.

Finalmente afirmó sentirse plena en esta nueva etapa. “Mucho más inspirada, feliz. Al lado de mi mamá, mi hermana y con proyectos regionales. Tengo mi restaurant acá”, contó.

En 2021 sufrió el hackeo de su fan page

A mediados de junio del año pasado, Kathy Salosny denunció el hackeo de su fan page de Facebook. “Quiero hacer una denuncia importante. Nos hackearon la página de nuestro Facebook que lo hizo con tanto cariño, y durante tantos años mi grupo de fans club”, dijo.

“Lo han hackeado y están usurpando de esa página, entonces era necesario denunciarlo para que ustedes no la sigan y repliquen esta denuncia”, agregó. Además, explicó que los responsables del hecho estarían comunicándose con algunos usuarios para cometer estafas por medio de la plataforma.

“Están pidiendo lucas, plata, por cosas que no son. No es mi página, no es la página de mi fans club. Y les pido severamente que nos colaboren a hacer esta denuncia. Esta página que voy a publicar después de este video, no es nuestra. Está hackeada, lamentablemente en tiempos tan difíciles y tan complejos”, remarcó Salosny.