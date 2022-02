Ex candidata a Miss Universo confirma el fuerte bullying a las reinas de belleza y esto debe parar

Andrea Piecuch La ex Miss Islas Vírgenes de Estados Unidos reveló los mensajes de odio que sufren las reinas de belleza y las celebridades.- Instagram

El caso de Cheslie Kryst, la ex Miss USA que acabó con su vida hace días, no es aislado. Las reinas de belleza están sometidas al escarnio público, algo que confirmó la ex candidata al Miss Universo, Andrea Piecuch.

Ella representó a las Íslas Vírgenes en la edición de 2019 y ahora reapareció para abordar el impacto que han tenido las redes sociales en la autoestima de las concursantes.

Estas plataformas las hacen vulnerables a recibir mensajes de odio, bullying y body shaming, lo que deriva en trastornos como la depresión que llevó a la presentadora a suicidarse lanzándose al vacío desde su apartamento.

Lo que dijo Andrea Piecuch sobre las críticas a las reinas de belleza

“Hace dos años, cuando gané mi titulo rumbo al Miss Universo no tenía exactamente una idea del ridículo y el odio al que me estaba exponiendo”, comenzó diciendo la modelo en su cuenta de Instagram.

“Aunque no puedo negar que algunos momentos de ese período fueron felices y gratificantes, hubo partes iguales de ansiedad y depresión”, confesó.

“En mi caso hubo personas que hasta me dijeron que me matara. Estas gentes no se hacen responsables de sus palabras y sus acciones. Si hay algo aprendí de Cheslie es a hablar”, agregó.

Con su mensaje, la amiga de Kryst, pues ambas convivieron en el mismo concurso de belleza, quiso recordarle a las reinas de belleza que no se dejen intimidar ni presionar por sus detractores.

“Quiero que sepan que no están solas. Las respeto. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Nadie más que ustedes puede definir quién eres, y aunque ellos traten, no los dejen ganar”, dijo.

En la misma publicación la joven agregó capturas de pantalla donde se ven mensajes donde le dicen “eres una perdedora”, “no te lo mereces”, “el mundo sería un lugar mejor si te matas”, “anoréxica”, “transgénero” y más.

Con esto, cada vez son más personas relacionadas al mundo de los reinados de belleza que alzan la voz ante la fuerte presión social que reciben sus participantes y que debe cambiar en pro de su salud mental.