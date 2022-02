Critican a Adamari López por bailar en shorts de mezclilla a sus 50 y muestran lo peor de las redes

Adamari López se ha convertido en todo un icono de la moda y prueba que a sus 50, vive su mejor momento.

Y es que, a pesar de vivir un momento difícil el año pasado al separarse del padre de su hija, Toni Costa, la famosa se ha enfocado en sí misma, y en recuperar su confianza.

Adamari se unió a un estilo de vida saludable, alimentándose mejor, y ejercitándose diariamente, y ha compartido este proceso en redes con sus seguidores.

Constantemente, la puertorriqueña publica videos en los que se muestra bailando o actuando, demostrando que ha recuperado su seguridad y se siente muy bien y orgullosa de lo que ha logrado.

Sin embargo, parece que a muchos les molesta su brillo, y tratan de apagarla llenándola de críticas por su actitud, figura, looks, o peinados.

Y recientemente, lo volvieron a hacer en un video que publicó la conductora el pasado fin de semana.

Se burlan de Adamari López por bailar en shorts a sus 50

Adamari recientemente publicó un video en el que estaba bailando junto a una amiga en un look moderno y sexy.

La famosa llevó un short de mezclilla con un bodysuit cuello halter en tono vinotinto y unos botines en tono marrón.

La puertorriqueña mostró sus mejores movimientos, y se veía muy sexy y segura, empoderando a las mujeres de 50 o más.

Pero, recibió muchas críticas por su look, mostrando lo peor de las redes, y evidenciando que no hemos aprendido nada sobre opinar de los demás.

“El short de Adamari no le queda bien”, “ese short no te favorece”, “ya quiere imitar a Toni con sus bailes”, “se cree muy joven, pero no lo está, se ve terrible”, “no me gusta este tipo de contenido”, “ya aburres Adamari”, “ese short no le ayuda a tu imagen”, y “tienes que vestirte acorde a tu edad”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Afortunadamente, la famosa siempre ha preferido no prestarle atención a las críticas ni malos comentarios, y sigue mostrándose tan segura como siempre y publicando los videos que la hacen felices.