Camilo Huerta dijo que si gana en ‘El Discípulo del Chef’ le pedirá matrimonio a Marité Matus

Marité Matus y Camilo Huerta ya no esconden su amor de la opinión pública como intentaron hacer al principio. A través de las redes sociales, la ex esposa de Arturo Vidal y el chico reality se dejan mensajes románticos y todo indica que la relación va viento en popa.

Incluso, Huerta se atrevió a “prometer” públicamente que si resulta ser el ganador de esta temporada de El Discípulo del Chef le pedirá matrimonio. Todo esto ocurrió en plena transmisión del programa en su capítulo más reciente.

Camilo Huerta tiene planes para toda la vida con Marité Matus

Camilo Huerta sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia con sus declaraciones. Todo comenzó cuando en una prueba, su compañera Karen Bejarano le dedicó el tema El anillo pa’ cuando de Jennifer López.

Por su parte, el competidor del equipo verde se lo tomó con humor y hasta bailó al ritmo de la canción. En ese momento, el chef Ennio Carota fue al grano y le preguntó si se quería casar con la influencer.

“Ella dice que me voy a casar. Si gano El Discípulo, si usted me hace ganador de este programa, si me orienta bien, me caso”, respondió Camilo Huerta dejando impactados a todos.

Camilo Huerta sorprendió a todos en la última emisión de 'El Discípulo del Chef'. Foto: Captura de pantalla

Es de recordar que el pasado mes de diciembre, cuando regresó al programa de Chilevisión Camilo fue claro en lo que sentía por Marité quién tiene 3 hijos con Arturo Vidal.

“Enamorado. Estoy feliz, contento, estoy pasándolo bien, por eso vengo con otra onda a trabajar”, dijo cuando le consultaron cómo estaba su corazón.

También añadió que, “la comida queda súper rica cuando uno le pone mucho amor, y yo estoy rebasado de amor hoy día”.

Camilo Huerta y Marité Matus confirmaron su relación en octubre

Ambos famosos confirmaron estar juntos tras compartir una serie de registros desde Miami. La pareja viajó y se encontraba hospedando en el hotel Fontainebleau de Miami Beach.

En aquel entonces, los famosos disfrutaron de unos días de relajo y así lo dejaron ver ambos al compartir imágenes desde el mismo lugar. Primero lo hizo la rubia, publicando a través del formato historias la fotografía de un vaso de espumante.

En el registro enseñó el nombre del hotel y si bien no entregó más detalles de su compañía, Camilo Huerta compartió una imagen desde el mismo sitio dejando en evidencia su viaje juntos. “Hoy el tocino está más crujiente en Miami”, escribió el también personal trainer.

Además de sus registros en el hotel, María Teresa Matus compartió otra fotografía desde un evento deportivo al que asistieron. Se trataba de un partido en el FTX Arena, en donde posaron juntos en un nuevo registro. Esta vez, la rubia etiquetó al deportista, dando cuenta de su consolidada relación.

Así confirmaron su relación Camilo Huerta y Marité Matus. Foto: Instagram @mariteematus

Recordemos que los rumores en torno a la pareja comenzaron en septiembre pasado, cuando se comentó que María Teresa Matus tenía un romance con el ex chico Yingo. “Me soplaron que Marité Matus anda con Camilo Huerta”, comentó Fran García-Huidobro durante una transmisión en vivo. La información fue corroborada por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien se encontraba participando de la dinámica. “A mí me dijeron lo mismo”, señaló.