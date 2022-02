Demi Moore enseña cómo llevar leggings en un look sporty si tienes 50

A lo largo de su exitosa trayectoria artística, Demi Moore no solo ha logrado consolidarse como una de las actrices más famosas de Hollywood. También se ha convertido en un ícono de estilo.

En la alfombra roja o eventos exclusivos, la intérprete siempre impresiona con su talento fashionista en estilismos clásicos, minimalistas y elegantes con un toque de atrevimiento y personalidad.

No obstante, la estrella no solo impacta con acertados looks que realzan su belleza sobre la red carpet, también lo hace con sus combinaciones para todos los escenarios que visita en el día a día.

Así lo probó en días recientes al asistir a un gym en el perfecto atuendo para ejercitar, pero sin perder estilo con el que enseñó cómo llevar leggings de la forma más acertada a los 50 años.

Demi Moore da clases de estilo con un look sporty chic

De acuerdo a Daily Mail, la mañana del pasado domingo 30 de enero, la actriz fue captada abandonando el gimnasio Heart & Hustle, en Los Ángeles, luego de un arduo entrenamiento.

En su salida del edificio, la luminaria lucía fantástica en un look sporty chic sencillo con el que no solo se colocó con una inspiración de estilo, además presumió su esbelta figura en forma.

El estilismo deportivo de la protagonista de Ghost, la sombra del amor para su sesión matutina de ejercicios estaba protagonizado por un par de básicos y versátiles leggings negros cropped.

Combinó la favorecedora pieza con una sudadera blanca de cuello redondo que portó con las mangas arremangadas. Así como también, unos tenis negros con detalles en blanco de Nike.

Moore elevó el atuendo dicromático, minimal y efortless con complementos que añadieron personalidad, tales como un reloj inteligente con banda blanca y discretas gafas retro para leer.

Asimismo, completó el outfit fácil de replicar con la prenda infaltable en cualquier salida en la actualidad: un cubrebocas. En su caso, se decantó por uno negro en combinación con su ropa.

La artista de 59 años, quien conserva la imagen fresca de su juventud, finalizó la confortable apuesta de moda dejando su larga melena suelta y la parte visible de su rostro sin maquillaje.

Con esta propuesta estilística, además de alardear la silueta fit que mantiene con actividades como baile cardiovascular, Demi Moore regaló sus claves para llevar leggings.

Las claves de Demi para usar leggings a los 50

Su primera lección de estilo para apostar por esta prenda deportiva y triunfar en el intento en la quinta década de vida o a cualquier edad estaba en el color de sus mallas para esta salida.

Si bien no está prohibido usar esta pieza de licra con estampados o tonos brillantes, aquellos diseños en tonalidades oscuras son siempre apropiados, versátiles y fáciles de combinar.

Su segunda enseñanza la dio con el tamaño de su sudadera. Y es que, para evitar caer en el error de usarlos como pantalones, Moore apostó por un suéter ligeramente más largo de lo normal.

Recordemos que, debido al tejido en el que están confeccionados, es común que la ropa interior se marque bajo los leggings o que estos se transparenten.

Por esto, combinarlo con complementos largos u oversize que tapen la parte de los glúteos no solo evitará un faux paus, además potenciará ese poder para estilizar las piernas de esta prenda.

De esta manera, la novia de América del cine en los 90 se aseguró de lucir la pieza haciendo gala de su buen gusto, tal como lo hacen las prescriptoras de estilo en el mundo.

Por último, con su selección de prácticas y estilosas zapatillas deportivas consiguió un look redondo, compuesto por básicos atemporales del fondo de armario, clásico del street style.