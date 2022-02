Tras su divorcio, Emma Roberts se muestra feliz y exitosa y demuestra que vive su mejor momento

Emma Roberts es una de las actrices más exitosas de Hollywood que comenzó su carrera a muy temprana edad.

La joven ha protagonizado más de 20 películas a su corta edad, y hace un año se convirtió en madre por primera vez, formando una hermosa familia con su entonces esposo, el también actor y cantante Garrett Hedlund.

Lamentablemente, su relación llegó a su fin, y hace unos días se dio a conocer que se separaron y están en proceso de divorcio.

Sin embargo, ella se ha mostrado fuerte y poderosa en sus redes, y se está dedicando a lo más importante para ella, su hijo Rhodes Roberts.

Emma Roberts se muestra hermosa y exitosa tras su divorcio

A través de sus redes, la actriz ha publicado fotos en las que se muestra hermosa, feliz, y plena.

Emma se ha dedicado a recuperar sus pasatiempos favoritos como montar a caballo, disfrutar un día en la piscina, y leer.

Hace unos días publicó una imagen en la que aparece con un espectacular maxivestido rojo de mangas abullonadas, con una enorme sonrisa y más hermosa que nunca para una revista, demostrando que sigue triunfando.

“La gente piensa que deberías estar enamorado de otras personas o de tu trabajo o de la justicia. He estado enamorada de personas e ideas en varias ciudades y aprendí que los amantes que he amado y las ideas que he abrazado dependen de dónde estaba, del frío que hacía y de lo que tenía que hacer para poder estar”, fue el pensamiento que escribió la famosa con la imagen, dejando claro que está en su mejor momento.

También se mostró muy bella y poderosa luciendo su figura en un bikini de dos piezas en tono fucsia, con panty corte alto.

“Era el último día en el paraíso”, escribió en la imagen en la que posó con un moño alto, lentes, un libro y en la que derrochó sensualidad, demostrando que la soltería también es buena.

Así, la actriz nos deja claro que una separación o un divorcio no es el fin del mundo, lo puedes separar hallar tu mejor versión, y ser muy feliz.