Jennifer Lopez es la elegancia en sofisticada gabardina de terciopelo con estampado mármol

Además de ser una famosa cantante, reconocida actriz, exitosa empresaria y hasta talentosa diseñadora de zapatos, Jennifer Lopez es una indiscutible precursora de tendencias universal.

En cada una de sus apariciones, la diva impone moda con propuestas fashion únicas, sofisticadas y audaces en las que demuestra por qué es una de las prescriptoras de estilo más influyentes.

Durante su más reciente salida, la estrella lo volvió a hacer al marcar tendencia para el invierno con un glamuroso abrigo en el estampado de inspiración groovy más elegante: el marmoleado.

Jennifer Lopez impone tendencias para el invierno con un abrigo marmoleado

La supernova del pop acaparó todos los flashes este jueves 3 de febrero mientras se dirigía a los estudios del Today Show, en Nueva York, para promocionar su nueva cinta, Marry me; informó Daily Mail.

En su caminata hacia el programa para hablar sobre la película que se estrenará el próximo 11 de febrero, la artista hizo una declaración de estilo en un look de invierno très chic.

El estilismo de JLo para cumplir con este compromiso profesional estaba protagonizado por una gabardina de terciopelo acolchado con motivo de mármol estampado en tonos azules de Fendi.

El abrigo con el Lopez desafió las bajas temperaturas era de silueta ligeramente oversize; cierre cruzado con botones a juego, mangas largas con hombreras y tiras ajustables en los puños.

Asimismo, la espectacular prenda presentaba un cinturón a juego con la clásica hebilla metálica Fendi O’Lock de la maison que Jennifer llevó anudado a su cintura para enmarcar la figura.

La intérprete de 52 años combinó la gabardina con una blusa en el mismo print y unas fastuosas botas mosqueteras en gamuza marrón con punta triangular y tacón superalto de Casadei.

En cuanto a los complementos para el fabuloso outfit con el que marcó tendencia, la cantante de On my way se decantó por un par de aretes de aro en oro y unas glamurosas gafas de sol.

De igual forma, la madre de dos elevó su atuendo al máximo glam con un sensacional bolso midi que combinaba a la perfección con su abrigo marmoleado de Fendi.

Se trató concretamente del icónico “Peekaboo ISeeU”, también de la casa de modas italiana, confeccionado en tejido suave con motivo de mármol en azul.

El bolso jaspeado estaba decorado con un cierre giratorio dorado y pude llevarse tanto en la mano o colgando sobre el hombro gracias a su correa graduable y desmontable.

Por último, la intérprete remató su atavío llevando su melena rubia recogida en una cola de caballo alta muy elegante y un maquillaje que realzó la belleza de su rostro.

De esta manera, en este outfit con el marble print como el gran protagonista, Jennifer Lopez no solo demostró que está en su mejor momento, además revalidó su título como trendsetter.