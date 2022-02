‘Inteligente y sin enfermedades, las condiciones de Sherlyn para escoger al padre de su hijo

Desde que Sherlyn anunció su embarazo subrogado muchos se han preguntado sobre la identidad de su hijo André.

Fue en 2019 cuando la actriz decidió llevar a cabo su sueño de ser madre sin necesidad tener pareja por lo que asistió a una clínica de inseminación artificial en Estados Unidos.

A más de un año de darle la bienvenida a su retoño ha contado las características que escogió para quien sería el padre biológico de su hijo.

Lejos de pensar en temas superficiales, Sherlyn escogió con una pinza las cualidades que quería para el candidato a ser el padre de su hijo.

La apariencia fue lo que menos tomó en cuanta al momento de escoger pues ella prefirió que se tratara de un hombre intelectual y sin problemas de genética.

De esta manera, se aseguró de que André no se viera expuesto a posibles enfermedades hereditarias por el lado de su padre.

“Yo no fui con la idea de seleccionar a mi bebé rubio y de ojos azules porque no se trata de jugar a las muñecas. Fui a seleccionarlo con el mejor coeficiente intelectual que le podía dar. El donante lo seleccioné con la mejor genética, donde no hubiera diabetes o cáncer ni ninguna enfermedad congénita que se puedan heredar”, declaró en una entrevista a la revista Quién.

A sus 36 años ha demostrado que es completamente feliz junto a su hijo y ha callado a quienes la han criticado por ser madre soltera.

Ella se ha encargado de darle todo el amor a su hijo y ha contado cuáles serán sus respuestas para cuando su hijo pregunte por su padre.

Sherlyn busca inspirar a todas aquellas madres solteras que desean ser madres y no se atreven a hacerlo solas.

“Fue una decisión muy fuerte porque no estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados a casarnos y a tener bebés. Pero yo me he dado cuenta de que el amor y el tema de pareja no siempre sale como uno espera, y el ser mamá era algo que no quería postergar más y no quería decir, ‘No encontré a la persona correcta, entonces me privo de esta parte de ser mamá’”, aseguró.

— Sherlyn