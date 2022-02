Carolina Soto es una de las presentadoras más queridas de la farándula colombiana. Esposo de Carolina Soto divirtió con video imitando a la presentadora

Cada mañana hace parte del programa Día a Día, en donde comparte set junto a Carolina Cruz, Catalina Gómez e Iván Lalinde.

Su carisma y originalidad han hecho que constantemente aumente su número de seguidores.

Actualmente, en su cuenta de Instagram tiene un poco más de tres millones de fanáticos atentos a cada detalle de su vida.

Para nadie es un secreto que muchos de sus fanáticos están más que atentos a sus hijos Violetta y Valentino.

Los pequeños han cautivado con su ternura y sus ocurrencias, por lo que muchos están pendientes de ellos.

Sin embargo, el esposo de la presentadora también ha llamado bastante la atención en redes sociales.

Aunque al principio no se sentía cómodo con las redes sociales, poco a poco parece que se siente un poco mejor.

Así ha quedado demostrado en la cuenta, pues aparece cada vez en más publicaciones.

De hecho, muchas de las seguidoras de la presentadora son fanáticas de él y de la familia que han construido.

La familia se ha convertido en tendencia debido a una de las publicaciones más recientes de la presentadora.

Y es que uno de estos videos fue ideado y creado por el esposo de Carolina Soto.

Así lo comentó ella en la descripción de la publicación, en donde confesó que incluso él le pidió ayuda para editarlo.

“Este video inspiración y creación de mi esposo Ger😂😵‍💫😍 no me dejo en paz ni un segundo😂 dijo q así soy yo siempre y es verdad🤣🥰 y me puso a mi a editarlo y a montarlo! Tus deseos son ordenes😘 QUE TAL? 🙄”, escribió.