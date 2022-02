El radical cambio de look de Carolina Ramírez para un nuevo personaje

Carolina Ramírez es una de las actrices colombianas más destacadas del momento. La caleña protagonizó la exitosa teleserie La Reina del Flow, más recientemente la segunda temporada, la cual ha estado en el top 1 de Netflix en varios países de Latinoamérica y Europa.

Para darle vida a “Yeimy Montoya” en esta producción, la famosa lució una melena larga. Sin embargo, en las últimas horas a través de sus redes sociales sorprendió a los fans con un drástico cambio de look para un nuevo papel.

Carolina Ramírez sorprende con el cabello más corto

Carolina Ramírez compartió un video en su perfil en Instagram, donde suma 2,5 millones de seguidores, en el que aparece luciendo su cabello cabello corto.

“Look de 48 horas. (Publico para inmortalizar) porque todo es efímero… próximamente “Amanda” tomará su lugar @unicornio_film”, escribió la intérprete en el post que hasta el momento suma más de un millón de reproducciones.

“Gracias a @jepalenci y a @sean_derbees por su increíble maquillaje y peinado (corte), pero más por su energía”, agregó. Inmediatamente las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, quienes destacaron lo bien que luce.

“Siempre hermosa”, “eres perfecta”, “te quedó espectacular”, “igual me encanta ese color pero el look de la reina del flow me enamoró”, “te ves regia” y “amanda te espero con ansias”, fueron algunos de los mensajes que quedaron plasmados en el post.

Hasta el momento se desconoce cuándo se estrenará la película que contará con la participación de la colombiana.

Más de 2,5 millones de fans acumula la actriz que también dio vida a "Rosario" en 'La hija del mariachi'. Foto: Instagram @carocali

La actriz confesó que por poco queda calva durante las grabaciones de La Reina del Flow 2

Carolina Ramírez reveló un complicado momento que vivió cuando retomó las grabaciones de la segunda temporada de La Reina del Flow 2. Recordemos que el rodaje de esta exitosa telenovela fue suspendido durante unos meses debido a la pandemia del COVID-19.

Y es que protagonizar a la intrépida Yeimy Montoya fue todo un reto para la actriz caleña, no solamente desde el guión, sino también en los atuendos y características del personaje, sobre todo desde el cabello.

Durante una entrevista con el actor y galán Jorge Enrique Abello, recordado por su papel de Armando Mendoza en Betty, la fea, Carolina Ramírez contó que durante esa pausa que La Reina del Flow debió hacer por la pandemia del Coronavirus, se fue a vivir durante varios meses a Santa Marta, haciéndose algunos cambios de look en el cabello que le dejaron ciertas repercusiones.

La artista de 38 años detalló que su pelo no estaba acostumbrados al clima de 31 grados centígrados que había en la capital de Magdalena. Esto ocasionó que gran parte de su melena comenzara a caerse y entre la angustia de quedar calva su estilista se avocó a recuperarlo. Pero el gran problema radicaba en la reanudación del rodaje de La Reina del Flow.

“Cuando retomamos yo tenía la mitad del pelo, ya no aguantaba una decoloración más, entonces la diseñadora hizo lo posible por dejarme lo más parecida con extensiones, pero ya no tenía pelo. Era calvearme y ponerme una peluca”, contó la también bailarna.

Para disimular la falta de cabello, Carolina Ramírez aseguró que su peluquera de confianza le apoyó con extensiones y peinados que le permitieran cumplir el rodaje con normalidad. Cabe destacar que, de acuerdo a la artista, su pelo se demora mucho en crecer, por lo que las calamidades no faltaron.