Así ha sido la nueva vida de Natalia Téllez, a pocos días de dar a luz

Natalia Téllez ha dejado a todos enamorados con las primeras fotos de su bebé. Y es que, aunque aún no se saben más detalles, ha dejado claro que está disfrutando de su momento como mamá primeriza.

En una fotografía el 2 de febrero, Natalia aparece sentada, cargando y admirando a su bebé. Amigos, compañeros del medio artístico y fans llenaron la fotografía de halagos y buenos deseos.

Natalia Téllez @natalia_tellez

Poco después del anuncio oficial del embarazo, Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magún, compañeras de Natalia en Netas Divinas, organizaron un programa especial en el que se reveló el sexo del bebé.

Además de las conmovedoras palabras que le dedicaron a la presentadora, compartieron con la audiencia que estabga esperando una niña, algo que la conmovió mucho pues dijo que tener una niña toca “fibras muy especiales en su corazón”.

Ahora Natalia publicó una serie de capturas en sus Instagram Stories, revelando un poco de su nueva vida.

En una de las imágenes se puede ver un armario lleno de ropa de bebé.

En otra, se ve la silueta de Natalia cargando a la pequeña

También compartió un vistazo del pequeño pie de su primogénita.

Finalmente la conductora también compartió una instantánea de su novio con la bebé en brazos.

Instagram/ Natalia Téllez

Su novio también compartió unas imágenes en las que aparece cargando a su primogénita.

Antonio Zavala

La conductora sorprendió a todos con la noticia de su embarazo a mediados de septiembre. El anuncio fue a través de sus redes sociales, en donde publicó una fotografía al lado de su novio, Antonio Zavala y su perro.

“Güero les quería dar una excelente noticia pero como se quedó dormido se las damos Antonio @zaabs y yo; ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría! #ConfirmadoConClearblue#Ad”, se lee en la publicación.

Natalia Téllez

En medio de la alegría, en redes sociales muchos cuestionaron la decisión de Natalia pues recordaron que siempre dijo que no se veía como mamá. «Más rápido cae un cojo que un hablador». «Hasta que dejó esas ideas de odio sobre los hijos». «¿Es broma? Esta decía que no quería bebés», dijeron algunos.

La conductora nunca dijo que odiaba la idea de un embarazo ni tampoco ha cuestionado a quienes deciden ser madres pero sí se ha pronunciado a favor de la libertad de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo.

Las mujeres podemos cambiar de opinión porque somos libres de decidir sobre nuestro cuerpo.

Cada una tiene su historia y evoluciona a su ritmo. Natalia dejó claro que parte importante de su “cambio de opinión” fue la maduración emocional y mental que tuvo, además de haber encontrado el amor inconcidional en su novio.

Durante un programa especial de «Netas Divinas» para celebrar su embarazo, la conductora dejó clara su postura y confesó lo mucho que le duele que la estén juzgando.

«Yo no creo que nunca me senté a decir ‘yo nunca voy a tener hijos’ y que dicen que criticaba a las mujeres por querer tener bebes. Yo lo que pienso es que hay que defender el derecho a decidir y lo bello de lo que me está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar», dijo contundente.

Sin embargo una de las razones más poderosas por las que en algún momento confesó no verse con hijos, fue la muerte de su madre.

«La decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé cuando la pérdida más grande que he tenido ha sido el no tener una mamá».

«Entonces siempre decía ‘no soy suficientemente adulta, no tengo una pareja lo suficientemente adulta. ¿Cómo voy a traer alguien al mundo si yo no puedo ser ese soporte que sé que son las mamás?».

Finalmente, encontrar una estabilidad personal y la relación con Zavala, la llevó a sentir que era el momento adecuado para intentarlo.